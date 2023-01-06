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Эксперт оценил вероятность возникновения нового штамма коронавируса - РИА Новости, 06.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230106/covid-1843233373.html
Эксперт оценил вероятность возникновения нового штамма коронавируса
Эксперт оценил вероятность возникновения нового штамма коронавируса - РИА Новости, 06.01.2023
Эксперт оценил вероятность возникновения нового штамма коронавируса
Вероятность появления нового штамма коронавируса, который сможет вытеснить "омикрон", невысока, но исключать этого нельзя, заявил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T09:12
2023-01-06T09:12
распространение коронавируса
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сергей вознесенский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вероятность появления нового штамма коронавируса, который сможет вытеснить "омикрон", невысока, но исключать этого нельзя, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. "Может появиться какой-то другой штамм, который вытеснит "омикрон", теоретически этого исключать тоже нельзя. Хотя вероятность невысока", - сказал Вознесенский. Он отметил, что если в дальнейшем будет развиваться исключительно линия "омикрон", то вероятность повторных случаев заболевания крайне мала. Однако если у населения не будет иммунитета после перенесенного заболевания или вакцинации, то есть уровень иммунной прослойки будет минимальным, то в определенных регионах могут быть и подъемы заболеваемости.
https://ria.ru/20221229/vaktsina-1842295111.html
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общество, здоровье - общество, сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Сергей Вознесенский, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
09:12 06.01.2023
 
Эксперт оценил вероятность возникновения нового штамма коронавируса

Врач Вознесенский: шанс появления нового штамма COVID, который вытеснит "омикрон", низкий

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вероятность появления нового штамма коронавируса, который сможет вытеснить "омикрон", невысока, но исключать этого нельзя, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
"Может появиться какой-то другой штамм, который вытеснит "омикрон", теоретически этого исключать тоже нельзя. Хотя вероятность невысока", - сказал Вознесенский.
Он отметил, что если в дальнейшем будет развиваться исключительно линия "омикрон", то вероятность повторных случаев заболевания крайне мала. Однако если у населения не будет иммунитета после перенесенного заболевания или вакцинации, то есть уровень иммунной прослойки будет минимальным, то в определенных регионах могут быть и подъемы заболеваемости.
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