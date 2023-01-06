https://ria.ru/20230106/covid-1843233373.html

Эксперт оценил вероятность возникновения нового штамма коронавируса

Эксперт оценил вероятность возникновения нового штамма коронавируса - РИА Новости, 06.01.2023

Эксперт оценил вероятность возникновения нового штамма коронавируса

Вероятность появления нового штамма коронавируса, который сможет вытеснить "омикрон", невысока, но исключать этого нельзя, заявил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T09:12

2023-01-06T09:12

2023-01-06T09:12

распространение коронавируса

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здоровье - общество

сергей вознесенский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Вероятность появления нового штамма коронавируса, который сможет вытеснить "омикрон", невысока, но исключать этого нельзя, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. "Может появиться какой-то другой штамм, который вытеснит "омикрон", теоретически этого исключать тоже нельзя. Хотя вероятность невысока", - сказал Вознесенский. Он отметил, что если в дальнейшем будет развиваться исключительно линия "омикрон", то вероятность повторных случаев заболевания крайне мала. Однако если у населения не будет иммунитета после перенесенного заболевания или вакцинации, то есть уровень иммунной прослойки будет минимальным, то в определенных регионах могут быть и подъемы заболеваемости.

https://ria.ru/20221229/vaktsina-1842295111.html

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общество, здоровье - общество, сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19