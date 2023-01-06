СМИ стало известно, в каком случае в США могут урезать оборонный бюджет
Вloomberg: следующий спикер палаты представителей может урезать оборонный бюджет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Республиканец Кевин Маккарти обсуждает возможность сокращения бюджета США на оборону на 2023 год на 75 миллиардов долларов как часть сделки, по итогам реализации которой он выиграет борьбу за пост лидера палаты представителей, сообщает Блумберг.
"По словам трех человек, знакомых с ходом дискуссий, часть обсуждаемого соглашения заключается в сокращении расходов до уровня 2022 года. Расходы на национальную оборону составили в 2022 году около 782 миллиардов, они выросли на 75 миллиардов до 857 миллиардов в 2023 году", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, сделку обсуждает Маккарти, она нужна, чтобы его выбрали спикером. На данный момент республиканцу не удалось преодолеть внутрифракционную оппозицию из двух десятков человек, 11 раундов голосования не выявили победителя.
Ранее одобренный прошлым составом конгресса оборонный бюджет на 2023 год уже подписал президент США Джо Байден. Агентство не уточняет, идет ли речь о намерении изменить его путем внесения поправок, отказа от части заложенных расходов, или какой механизм может быть задействован.