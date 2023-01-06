https://ria.ru/20230106/byudzhet-1843316348.html

СМИ стало известно, в каком случае в США могут урезать оборонный бюджет

СМИ стало известно, в каком случае в США могут урезать оборонный бюджет - РИА Новости, 06.01.2023

СМИ стало известно, в каком случае в США могут урезать оборонный бюджет

Республиканец Кевин Маккарти обсуждает возможность сокращения бюджета США на оборону на 2023 год на 75 миллиардов долларов как часть сделки, по итогам... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T22:41

2023-01-06T22:41

2023-01-06T22:41

специальная военная операция на украине

в мире

кевин маккарти

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/72/1499687211_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_c93e4ae546bc0f4abbd66c4b8fa167d6.jpg

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Республиканец Кевин Маккарти обсуждает возможность сокращения бюджета США на оборону на 2023 год на 75 миллиардов долларов как часть сделки, по итогам реализации которой он выиграет борьбу за пост лидера палаты представителей, сообщает Блумберг. Как отмечает агентство, сделку обсуждает Маккарти, она нужна, чтобы его выбрали спикером. На данный момент республиканцу не удалось преодолеть внутрифракционную оппозицию из двух десятков человек, 11 раундов голосования не выявили победителя. Ранее одобренный прошлым составом конгресса оборонный бюджет на 2023 год уже подписал президент США Джо Байден. Агентство не уточняет, идет ли речь о намерении изменить его путем внесения поправок, отказа от части заложенных расходов, или какой механизм может быть задействован.

https://ria.ru/20230105/mask-1843149276.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кевин маккарти, джо байден, сша