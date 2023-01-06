15:33 06.01.2023 (обновлено: 16:18 06.01.2023)
Байден забыл, что пообещал Зеленскому
Байден на встрече правительства не сразу вспомнил об обещании поставить Киеву ЗРК Patriot
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с членами своего кабинета долго не мог вспомнить, какое именно американское оружие Вашингтон пообещал отправить на Украину в качестве поддержки правительства Владимира Зеленского. Трансляция совещания опубликована на Youtube-канале Белого дома.
"Германия также объявила, что сегодня она собирается предоставить украинцам, э-э-э-э, для борьбы с воздушными атаками системы Patriot", — произнес Байден с сильными паузами.
Помимо этого, Байден заявил, что украинский конфликт находится "на критически важном этапе", а также отметил, что эффективность систем Patriot на Украине уже ощутима, хотя, по официальным данным, батарея туда даже не доставлена.
Заявления прозвучали на фоне публикаций в ведущих американских СМИ о том, что США 6 января намерены выделить крупнейший пакет военной помощи Киеву на рекордные три миллиарда долларов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Посольство России в Германии осудило это решение. По словам представителей ведомства, накачка Киева летальными вооружениями и тяжелой боевой техникой, применяемыми не только против российских военнослужащих, но и мирного населения Донбасса, — "это тот моральный рубеж, который германские власти не должны были переступать".
Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент Владимир Путин, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину — это затягивание конфликта.