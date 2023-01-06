https://ria.ru/20230106/bayden-1843277511.html

Байден забыл, что пообещал Зеленскому

Байден забыл, что пообещал Зеленскому - РИА Новости, 06.01.2023

Байден забыл, что пообещал Зеленскому

Президент США Джо Байден на встрече с членами своего кабинета долго не мог вспомнить, какое именно американское оружие Вашингтон пообещал отправить на Украину в РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T15:33

2023-01-06T15:33

2023-01-06T16:18

в мире

сша

джо байден

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с членами своего кабинета долго не мог вспомнить, какое именно американское оружие Вашингтон пообещал отправить на Украину в качестве поддержки правительства Владимира Зеленского. Трансляция совещания опубликована на Youtube-канале Белого дома."Германия также объявила, что сегодня она собирается предоставить украинцам, э-э-э-э, для борьбы с воздушными атаками системы Patriot", — произнес Байден с сильными паузами.Помимо этого, Байден заявил, что украинский конфликт находится "на критически важном этапе", а также отметил, что эффективность систем Patriot на Украине уже ощутима, хотя, по официальным данным, батарея туда даже не доставлена.Заявления прозвучали на фоне публикаций в ведущих американских СМИ о том, что США 6 января намерены выделить крупнейший пакет военной помощи Киеву на рекордные три миллиарда долларов.Канцлер ФРГ Олаф Шольц и Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Посольство России в Германии осудило это решение. По словам представителей ведомства, накачка Киева летальными вооружениями и тяжелой боевой техникой, применяемыми не только против российских военнослужащих, но и мирного населения Донбасса, — "это тот моральный рубеж, который германские власти не должны были переступать".Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который был представлен к визиту в Вашингтон Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент Владимир Путин, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину — это затягивание конфликта.

https://ria.ru/20230105/bayden-1843205984.html

https://ria.ru/20230105/bayden-1843197755.html

сша

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, джо байден, украина, владимир зеленский