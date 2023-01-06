https://ria.ru/20230106/bayden-1843213904.html

Американский политик рассказал "все", что нужно знать о Байдене

Американский политик рассказал "все", что нужно знать о Байдене - РИА Новости, 06.01.2023

Американский политик рассказал "все", что нужно знать о Байдене

Главное, что нужно знать о президенте США Джо Байдене — это то, что он — военный преступник, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T01:54

2023-01-06T01:54

2023-01-06T01:55

в мире

барак обама

украина

кентукки

сша

джо байден

нато

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Главное, что нужно знать о президенте США Джо Байдене — это то, что он — военный преступник, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в Twitter.Он также призвал выгнать из Белого дома всех "военных преступников".На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230106/bayden-1843212603.html

украина

кентукки

сша

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2023

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в мире, барак обама, украина, кентукки, сша, джо байден, нато