https://ria.ru/20230106/bayden-1843213904.html
Американский политик рассказал "все", что нужно знать о Байдене
Американский политик рассказал "все", что нужно знать о Байдене - РИА Новости, 06.01.2023
Американский политик рассказал "все", что нужно знать о Байдене
Главное, что нужно знать о президенте США Джо Байдене — это то, что он — военный преступник, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T01:54
2023-01-06T01:54
2023-01-06T01:55
в мире
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Главное, что нужно знать о президенте США Джо Байдене — это то, что он — военный преступник, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в Twitter.Он также призвал выгнать из Белого дома всех "военных преступников".На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, барак обама, украина, кентукки, сша, джо байден, нато
В мире, Барак Обама, Украина, Кентукки, США, Джо Байден, НАТО
01:54 06.01.2023 (обновлено: 01:55 06.01.2023)
Американский политик рассказал "все", что нужно знать о Байдене
Американский политик Янг: тяга к военным преступлениям — главная черта Байдена