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Байден похвалил работу еще не функционирующих систем Patriot на Украине - РИА Новости, 06.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230106/bayden-1843212603.html
Байден похвалил работу еще не функционирующих систем Patriot на Украине
Байден похвалил работу еще не функционирующих систем Patriot на Украине - РИА Новости, 06.01.2023
Байден похвалил работу еще не функционирующих систем Patriot на Украине
Системы Patriot на Украине показали "высокую эффективность", заявил президент США Джо Байден на встрече с членами своего кабинета, оценивая результаты работы... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T01:05
2023-01-06T04:41
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир зеленский
владимир путин
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Системы Patriot на Украине показали "высокую эффективность", заявил президент США Джо Байден на встрече с членами своего кабинета, оценивая результаты работы еще не доставленного туда оружия.Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который представили к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент России Владимир Путин, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину ведут к затягиванию конфликта. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 4 января заявлял, что только началась подготовка к передаче Украине этой системы.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТОподдерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, украина, сша, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, США, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
01:05 06.01.2023 (обновлено: 04:41 06.01.2023)
 
Байден похвалил работу еще не функционирующих систем Patriot на Украине

Байден заявил об эффективности систем Patriot на Украине, хотя их еще туда не доставили

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Системы Patriot на Украине показали "высокую эффективность", заявил президент США Джо Байден на встрече с членами своего кабинета, оценивая результаты работы еще не доставленного туда оружия.

"Они работают, и русские начинают осознавать это, они функционируют хорошо, сильно помогают", — сказал Байден.

Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который представили к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент России Владимир Путин, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину ведут к затягиванию конфликта.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 4 января заявлял, что только началась подготовка к передаче Украине этой системы.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТОподдерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
00:31Специальная военная операция на Украине
Байден заявил о критической точке украинского конфликта
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаСШАМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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