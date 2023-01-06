https://ria.ru/20230106/bayden-1843212603.html

Байден похвалил работу еще не функционирующих систем Patriot на Украине

Байден похвалил работу еще не функционирующих систем Patriot на Украине - РИА Новости, 06.01.2023

Байден похвалил работу еще не функционирующих систем Patriot на Украине

Системы Patriot на Украине показали "высокую эффективность", заявил президент США Джо Байден на встрече с членами своего кабинета, оценивая результаты работы... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T01:05

2023-01-06T01:05

2023-01-06T04:41

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

владимир зеленский

владимир путин

украина

сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Системы Patriot на Украине показали "высокую эффективность", заявил президент США Джо Байден на встрече с членами своего кабинета, оценивая результаты работы еще не доставленного туда оружия.Современные системы ПВО Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи Украине, который представили к визиту в Вашингтон Владимира Зеленского. В Пентагоне исключают возможность направления на Украину американских расчетов и обещают обучить украинцев за несколько месяцев. Как заявил президент России Владимир Путин, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину ведут к затягиванию конфликта. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 4 января заявлял, что только началась подготовка к передаче Украине этой системы.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТОподдерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230106/kiev-1843210802.html

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в мире, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, украина, сша, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )