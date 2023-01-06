https://ria.ru/20230106/avto-1841929343.html

Китайцы наступают: что ждет российский авторынок в 2023-м

Китайцы наступают: что ждет российский авторынок в 2023-м - РИА Новости, 06.01.2023

Китайцы наступают: что ждет российский авторынок в 2023-м

Уход иностранных концернов, дефицит машин, подорожание, проблемы с запчастями — минувший год выдался тяжелым для российского авторынка. Сейчас структура... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T08:00

2023-01-06T08:00

2023-01-06T09:55

экономика

авто

россия

китай

автоваз

iran khodro

lada vesta

hyundai genesis

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Уход иностранных концернов, дефицит машин, подорожание, проблемы с запчастями — минувший год выдался тяжелым для российского авторынка. Сейчас структура торговли меняется: резко нарастили долю китайские бренды. Как будет складываться ситуация с новыми и подержанными авто, поднимутся ли еще цены и каковы перспективы отечественных производителей, разбиралось РИА Новости.Ценовая спиральПо данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за три квартала продажи новых и легких коммерческих автомобилей рухнули почти на 60 процентов. Прибавили лишь Lada (на 20 процентов) и популярные в России китайские автобренды.Несмотря на просевший спрос, цены выросли в среднем на 20 процентов. Один из ключевых факторов — возросшая стоимость логистических услуг. "Сейчас таможенные процедуры проходят через Белоруссию и Казахстан, но что будет с логистическими хабами в новом году, пока предугадать невозможно. Ответственность третьих лиц за нарушение санкций будут ужесточать", — говорит Дмитрий Полунин, гендиректор тюнинг-ателье Larte Design.Таким образом, опять все подорожает. "Европейцы" и "японцы" — из-за логистики и оплаты, а китайцы воспользуются ситуацией: сейчас их машины продаются на российском рынке успешнее, чем в самой КНР.Lada и китайцыАгрессивная экспансия китайских производителей — самый заметный тренд 2022-го. Они заняли почти 30 процентов рынка, а в этом году, по оценкам "ВТБ Лизинг", перешагнут отметку 40 процентов.В приоритете у россиян будет бюджетный сегмент отечественного автопрома, преимущественно Lada, и китайские легковые автомобили — Chery, Haval, Geely.Однако у АвтоВАЗа пока проблемы в цепочках поставок, особенно это касается микросхем. Поэтому подорожание может оказаться выше, чем в целом по рынку, и составить 10-15 процентов. Тем более что спрос на российские модели увеличивается из-за выгодных цен на техобслуживание и комплектующие, уточняет Чернов.Китайцы выведут на рынок и новые марки: седаны Chery Arizzo, Ora Lightning Cat, Tank. Эксперты не исключают появление суббрендов для российского рынка, таких как Chery Omoda.Как отмечают в ГК "АвтоСпецЦентр", продажи некоторых китайских авто могут возрасти и за счет государственных программ льготного кредитования. Например, Haval Jolion с сентября 2022-го стал участником госпрограмм на покупку автомобилей "Первый" и "Семейный".Однако, по мнению Андрея Ольховского, гендиректора ГК "Автодом", в итоге потребители не захотят так дорого платить за китайский автомобиль и снова начнут приобретать европейские, поставляемые по параллельному импорту.Параллельный импорт и "экзотика"Предложение постепенно наполняется параллельным импортом — это продукция европейских, корейских и американских компаний. Однако объемы ввоза пока невелики, к тому же обходятся слишком дорого.Транспортная логистика усложнилась, затраты на перевозки выросли, что напрямую отражается на цене машин."Появились некоторые экзотические модели, такие как Chevrolet Tracker и Groove, электрокар Volkswagen ID.6 и седан Volkswagen Bora. Вместо одних моделей стали завозить другие: Mitsubishi Outlander — Mitsubishi Xpander, Hyundai Creta — Hyundai Bayon, Toyota RAV4 — Toyota Rush. Однако есть недостатки: повышенная стоимость и особенность сборки. Например, автомобили из ОАЭ и Пакистана не адаптированы под нашу зиму", — поясняет Антон Кравцов, эксперт маркеплейса "Финмир".Азиаты стучатсяПомимо производителей из КНР, на российский рынок стремятся зайти и другие компании. В их числе Iran Khodro. С 2006 по 2009 год этот производитель уже пытался продавать машины в России, но свернул бизнес из-за низкого спроса. Теперь вторая попытка. О старте поставок модели Iran Khodro Tara с начала 2023-го объявили еще в августе. А по сообщениям Ассоциации производителей запчастей, Иран и Россия подписали меморандум об экспорте автомобилей на 300 миллионов долларов."Кроме того, недавно иранская компания Saipa заявила о намерении наладить поставки седана Shahin и кроссовера Quik. Стоимость этих автомобилей может составить один миллион и 0,5 миллиона рублей соответственно, что делает иранцев конкурентами российских производителей", — указывает Чернов.В "ВТБ Лизинг" больших перспектив у индийского и иранского автопрома на российском рынке пока не видят: cпрос на эту продукцию вряд ли достигнет экономически обоснованных объемов.Автомобили с пробегом и кредитыВ условиях дефицита новых машин вырос спрос на подержанные — это еще одна из тенденций прошедшего года. Вместе с тем сокращается число объявлений о продаже ликвидных — не старше трех лет — и наиболее популярных на вторичном рынке Lada, Ford, Toyota, Renault, Volkswagen.Эксперты прогнозируют, что именно на авто с пробегом придется и основной объем автокредитов — уже сейчас их доля превышает 50 процентов. Согласно оценке ВТБ, по итогам 2022-го автозаймов выдадут на 676 миллиардов рублей. Однако, как отмечают в НБКИ, показатели кредитования так и не вернулись к значениям 2021 года и отстают от 2020-го на десять процентов."В условиях спада экономики из-за геополитической неопределенности можно ожидать стагнацию спроса на автокредиты как минимум в первом полугодии. И незначительный рост показателя во втором, если ситуация в экономике стабилизируется", — прогнозирует Ярослав Баджурак, коммерческий директор финансового маркетплейса "Выберу.ру".Что с запчастямиСтоимость оригинальных запчастей с начала 2022-го выросла примерно на 70-75 процентов — из-за нарушения логистических цепочек. Неоригинальные компоненты по той же причине подорожали к середине года более чем на 100 процентов. На данный момент цены немного снизились.Осенью дилеры и автосервисы сообщали о нехватке лобовых cтекол, кузовных деталей, двигателей и расходников (масляных и топливных фильтров), а также о невозможности завезти в Россию электронные компоненты по параллельному импорту из-за угрозы санкций. Сейчас немного проще: компании наладили поставки через Турцию, Китай и ОАЭ. Но проблемы с запчастями по-прежнему есть — в основном в премиум-сегменте.В дальнейшем стоимость запчастей напрямую будет зависеть от курса рубля, объемов поставок и рекомендуемых розничных цен производителей.

https://ria.ru/20221211/avtomobili-1837813242.html

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https://ria.ru/20220228/avtomobili-1775580888.html

https://ria.ru/20221206/avto-1836632254.html

https://ria.ru/20221002/zapchasti-1820605293.html

россия

китай

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

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