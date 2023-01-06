https://ria.ru/20230106/aviaperevozki-1843294580.html

Турция и Армения устранили препятствия для прямых грузовых авиаперевозок

Турция и Армения устранили препятствия для прямых грузовых авиаперевозок - РИА Новости, 06.01.2023

Турция и Армения устранили препятствия для прямых грузовых авиаперевозок

Турция и Армения в ходе переговоров приняли решение устранить препятствия для прямых грузовых авиаперевозок, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T18:00

2023-01-06T18:00

2023-01-06T18:00

в мире

цены на нефть

турция

армения

анкара (провинция)

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АНКАРА, 6 янв – РИА Новости. Турция и Армения в ходе переговоров приняли решение устранить препятствия для прямых грузовых авиаперевозок, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на дипломатические источники. "Согласно дипломатическим источникам, по итогам переговоров между специальными представителями процесса по нормализации отношений двух стран устранены препятствия для прямой грузовой авиаперевозки между Турцией и Арменией, которая стала возможной с 1 января 2023 года. Источники сообщили, что об этом решении Министерство торговли Турции проинформировало ассоциацию турецких экспортеров", - передал телеканал. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.

https://ria.ru/20221110/turtsiya-1830421626.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, турция, армения, анкара (провинция)