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Турция и Армения устранили препятствия для прямых грузовых авиаперевозок - РИА Новости, 06.01.2023
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Турция и Армения устранили препятствия для прямых грузовых авиаперевозок
Турция и Армения устранили препятствия для прямых грузовых авиаперевозок - РИА Новости, 06.01.2023
Турция и Армения устранили препятствия для прямых грузовых авиаперевозок
Турция и Армения в ходе переговоров приняли решение устранить препятствия для прямых грузовых авиаперевозок, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:00
2023-01-06T18:00
в мире
цены на нефть
турция
армения
анкара (провинция)
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АНКАРА, 6 янв – РИА Новости. Турция и Армения в ходе переговоров приняли решение устранить препятствия для прямых грузовых авиаперевозок, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на дипломатические источники. "Согласно дипломатическим источникам, по итогам переговоров между специальными представителями процесса по нормализации отношений двух стран устранены препятствия для прямой грузовой авиаперевозки между Турцией и Арменией, которая стала возможной с 1 января 2023 года. Источники сообщили, что об этом решении Министерство торговли Турции проинформировало ассоциацию турецких экспортеров", - передал телеканал. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
https://ria.ru/20221110/turtsiya-1830421626.html
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в мире, цены на нефть, турция, армения, анкара (провинция)
В мире, Цены на нефть, Турция, Армения, Анкара (провинция)
18:00 06.01.2023
 
Турция и Армения устранили препятствия для прямых грузовых авиаперевозок

Haberturk: Турция и Армения решили устранить препятствия для прямых грузовых авиаперевозок

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 6 янв – РИА Новости. Турция и Армения в ходе переговоров приняли решение устранить препятствия для прямых грузовых авиаперевозок, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на дипломатические источники.
"Согласно дипломатическим источникам, по итогам переговоров между специальными представителями процесса по нормализации отношений двух стран устранены препятствия для прямой грузовой авиаперевозки между Турцией и Арменией, которая стала возможной с 1 января 2023 года. Источники сообщили, что об этом решении Министерство торговли Турции проинформировало ассоциацию турецких экспортеров", - передал телеканал.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве 14 января состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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В миреЦены на нефтьТурцияАрменияАнкара (провинция)
 
 
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