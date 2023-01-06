https://ria.ru/20230106/avariya-1843295376.html

В Карелии два человека погибли и три пострадали при столкновении легковушек

В Карелии два человека погибли и три пострадали при столкновении легковушек - РИА Новости, 06.01.2023

В Карелии два человека погибли и три пострадали при столкновении легковушек

Два человека погибли, еще три – пострадали при лобовом столкновении легковых автомобилей в Пряжинском районе Карелии, сообщает региональный комитет по... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T18:09

2023-01-06T18:09

2023-01-06T18:09

происшествия

пряжинский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Два человека погибли, еще три – пострадали при лобовом столкновении легковых автомобилей в Пряжинском районе Карелии, сообщает региональный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Как информирует ведомство, сообщение о лобовом столкновении легковушек поступило в пятницу утром. ДТП произошло на 387-м километре автодороги Р-21. "В результате страшной аварии погибло два человека, трое доставлены в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении на странице карельского комитета по обеспечению безопасности населения в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что пожарным Пряжинского района пришлось деблокировать жертв дорожной аварии из автомобилей.

https://ria.ru/20230106/avariya-1843288531.html

пряжинский район

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происшествия, пряжинский район