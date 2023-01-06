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В Карелии два человека погибли и три пострадали при столкновении легковушек - РИА Новости, 06.01.2023
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В Карелии два человека погибли и три пострадали при столкновении легковушек
В Карелии два человека погибли и три пострадали при столкновении легковушек - РИА Новости, 06.01.2023
В Карелии два человека погибли и три пострадали при столкновении легковушек
Два человека погибли, еще три – пострадали при лобовом столкновении легковых автомобилей в Пряжинском районе Карелии, сообщает региональный комитет по... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:09
2023-01-06T18:09
происшествия
пряжинский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Два человека погибли, еще три – пострадали при лобовом столкновении легковых автомобилей в Пряжинском районе Карелии, сообщает региональный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Как информирует ведомство, сообщение о лобовом столкновении легковушек поступило в пятницу утром. ДТП произошло на 387-м километре автодороги Р-21. "В результате страшной аварии погибло два человека, трое доставлены в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении на странице карельского комитета по обеспечению безопасности населения в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что пожарным Пряжинского района пришлось деблокировать жертв дорожной аварии из автомобилей.
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происшествия, пряжинский район
Происшествия, Пряжинский район
18:09 06.01.2023
 
В Карелии два человека погибли и три пострадали при столкновении легковушек

В Карелии два человека погибли и три пострадали при столкновении двух легковых автомобилей

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Два человека погибли, еще три – пострадали при лобовом столкновении легковых автомобилей в Пряжинском районе Карелии, сообщает региональный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Как информирует ведомство, сообщение о лобовом столкновении легковушек поступило в пятницу утром. ДТП произошло на 387-м километре автодороги Р-21.
"В результате страшной аварии погибло два человека, трое доставлены в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении на странице карельского комитета по обеспечению безопасности населения в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что пожарным Пряжинского района пришлось деблокировать жертв дорожной аварии из автомобилей.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 17:06
В Приморье в ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей
 
ПроисшествияПряжинский район
 
 
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