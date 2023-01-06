https://ria.ru/20230106/angliya-1843215374.html

СВР уличила Лондон в подтасовке документов в начале Второй мировой войны

СВР уличила Лондон в подтасовке документов в начале Второй мировой войны - РИА Новости, 06.01.2023

СВР уличила Лондон в подтасовке документов в начале Второй мировой войны

В начале Второй мировой войны Великобритания собиралась при поддержке Франции выпустить сборник подтасованных материалов, чтобы возложить на СССР... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T02:50

2023-01-06T02:50

2023-01-06T11:25

в мире

владимир путин

адольф гитлер

иосиф сталин (джугашвили)

ссср

великобритания

германия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В начале Второй мировой войны Великобритания собиралась при поддержке Франции выпустить сборник подтасованных материалов, чтобы возложить на СССР ответственность за развитие событий, приведших к глобальному конфликту, следует из рассекреченных архивных материалов Службы внешней разведки. Документ под названием "Агентурное сообщение о попытках англичан и французов подготовить и опубликовать "Голубую книгу" об англо-франко-советских переговорах с возложением всей вины за их провал на СССР", датированный 27 января 1940 года, выложили на сайте Президентской библиотеки в рамках проекта "Вторая мировая война в архивных документах". В сообщении отмечается, что книга будет состоять из специально подобранных и фальсифицированных "документов" — таким образом в Лондоне рассчитывали доказать миру, что в то время, как "Англия честно вела переговоры с Советским Союзом и намеревалась заключить пакт, — большевики все время вели двойную игру и подписанием советско-немецкого договора развязали европейскую войну". Сборник был задуман сразу после начала советско-финской войны и должен был выйти в конце декабря 1939 года. Но публикацию отложили до приезда в Лондон английского посла в СССР Уильяма Сидса, так как он был автором некоторых документов и его пребывание в Москве в момент выхода книги "могло бы поставить его в не совсем удобное положение". После возвращения в Великобританию Сидс ознакомился с книгой, но публикацию это не ускорило. "По данным Медхена, выход книги в свет отложен до конца января — начала февраля. Причинами задержки якобы является настойчивое желание французов сделать эту книгу более антисоветской, чем она была бы в первоначальном варианте", — пишут авторы сообщения. Кроме того, указывают они, французы якобы нашли, что "англичане не сумели обелить поляков" и их роль в срыве англо-советских переговоров даже в фальсифицированных документах встает в весьма неприглядном виде. Медхен — это оперативный псевдоним Гая Берджесса, члена легендарной "Кембриджской пятерки" — группы агентов советской внешней разведки. В 1940 году он был сотрудником британской разведслужбы СИС и работал в отделе, занимавшемся дезинформацией и активными внешнеполитическими операциями. Берджесс передавал Москве информацию, свидетельствовавшую о заинтересованности Великобритании в столкновении гитлеровской Германии с СССР. В итоге сборник так и не вышел — ни Великобритании, ни Франции стало не до него из-за военных успехов Германии на западе Европы в 1940 году. К тому времени уже закончилась и советско-финская война. Но в 1948 году Госдепартамент США опубликовал свой сборник документов, в котором пытался выставить Советский Союз ответственным за начало Второй мировой войны. Москва ответила публикацией "Фальсификаторы истории", в которой среди прочего раскрывалась связь британских и французских элит с нацистской Германией. Переговоры, сорванные не Москвой Как отмечают историки, в 1930-х годах Великобритания и Франция целенаправленно подталкивали Третий рейх к войне против Советского Союза. Так называемая "политика умиротворения", как полагают исследователи, была попыткой Лондона использовать германское продвижение на Восток в собственных целях. Причем в эти планы входила и оккупация Германией Польши как плацдарма для будущего нападения на СССР. Ключевым шагом в этом направлении считается "Мюнхенский сговор" 1938 года, когда жертвой такой политики стала Чехословакия, оккупированная Германией. В ответ Гитлер пообещал не нападать на Великобританию и Францию, заключив с ними соответствующие декларации, по существу пакты о ненападении. На англо-франко-советских переговорах, проходивших летом 1939 года в Москве, шла речь о возможном военном союзе против Германии, но британцы и французы не давали ясных ответов на конкретные предложения советской стороны. Во многом к срыву переговоров привела линия руководства Польши, заявлявшего, что готово принять военную помощь только от Великобритании и Франции, но не от Советского Союза. При этом за спиной Москвы Лондон вел тайные переговоры с Берлином и, дабы оградить себя от гитлеровского нападения, декларировал готовность пойти на немалые уступки, например отказаться от обязательств в отношении Польши. К тому моменту советское руководство уже располагало планами германского нападения на Польшу. В случае ее разгрома вермахт вышел бы непосредственно на границу с Советским Союзом. То же самое произошло бы и в результате гитлеровской агрессии против стран Прибалтики, которые были слишком слабы, чтобы противостоять военной машине нацистов. В результате СССР оказывался один на один с Германией, а англичане и французы — в стороне (подобно тому, как Лондон и Париж выступили фактически созерцателями вторжения Третьего рейха в Польшу 1 сентября 1939 года, положившего начало Второй мировой войны). В это же время Красная Армия вела сражения с японскими войсками в Монголии, в районе реки Халхин-Гол. В случае успеха японцы планировали продолжить крупномасштабное наступление, а перед СССР возникла угрожающая перспектива быть втянутым в войну на два фронта. Исходя из всего этого, Сталин был вынужден принять непростое, но, по мнению специалистов, единственно правильное с точки зрения обеспечения безопасности страны решение заключить с Германией договор о ненападении. Главы внешнеполитических ведомств обеих стран Вячеслав Молотов и Йоахим фон Риббентроп подписали его в Кремле 23 августа 1939 года. Как подчеркивают историки, содержание договора не расходилось с нормами международного права и практикой, принятой для подобного рода урегулирований. Вместе с договором был подписан секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Прибалтика, Восточная Польша (включая Западную Белоруссию и Западную Украину) и Бессарабия — территории, ранее входившие в состав Российской империи. Благодаря последующему присоединению новых территорий к СССР его западные рубежи удалось значительно отодвинуть. Это позволило сорвать планы германского блицкрига летом 1941 года. Но советско-германский договор о ненападении похоронил и надежды Великобритании на экспансию в Европе, сломав "английское расписание войны", подчеркивают историки. Последующая антисоветская политика Лондона не ограничилась лишь подготовкой тенденциозного сборника о московских переговорах. Во время советско-финской войны Великобритания и Франция планировали совместно ударить по СССР из Финляндии. Помимо этого, в 1939-1940 годах Лондон и Париж активно готовились атаковать СССР на юге и уничтожить бакинские нефтепромыслы, для чего сосредотачивались многотысячные войска на Ближнем Востоке. Это подтверждается архивными документами советской разведки, рассекреченными ранее. Противодействие "исторической агрессии" Запада В последние годы ведущие страны Запада все активнее пытаются обвинить Советский Союз в разжигании Второй мировой войны и поставить его в один ряд с гитлеровской Германией. При этом делается попытка оправдать преступления тех политических сил и режимов, которые сотрудничали с Третьим рейхом, но не получили должную правовую оценку на Нюрнбергском процессе — в том числе украинских националистических организаций. Как отмечают российские эксперты, работа по фальсификации истории идет в разных странах под руководством органов государственной власти и спецслужб с привлечением госучреждений, общественных организаций, исследовательских структур, историко-культурных центров и неправительственных организаций. В 2020 году президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. В ней он отметил, что резолюция Европарламента от сентября 2019 года, прямо обвиняющая СССР наряду с Третьим рейхом в развязывании Второй мировой войны, "подняла руку" на выводы Нюрнбергского трибунала, на усилия мирового сообщества, создававшего после победного 1945 года универсальные международные институты. И те, кто сознательно ставит под сомнение этот консенсус, разрушают основы всей послевоенной Европы, подчеркивал Путин. Он заявил также о недопустимости постановки знака равенства между освободителями и оккупантами. Россия будет твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных исторических фактах, продолжит честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны, заключил российский лидер.

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https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html

https://ria.ru/20221125/tsru-1834013389.html

https://ria.ru/20221230/rossiya-1842316073.html

https://ria.ru/20221226/velikobritaniya-1841230036.html

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