https://ria.ru/20230106/aleshki-1843295098.html

ВСУ обстреляли город Алешки, три жителя получили ранения

ВСУ обстреляли город Алешки, три жителя получили ранения - РИА Новости, 06.01.2023

ВСУ обстреляли город Алешки, три жителя получили ранения

Три мирных жителя получили ранения в результате артиллерийского обстрела украинскими националистами из батальона "Цунами" города Алешки, находящегося в... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T18:07

2023-01-06T18:07

2023-01-06T18:07

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 янв – РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате артиллерийского обстрела украинскими националистами из батальона "Цунами" города Алешки, находящегося в нескольких километрах от Херсона, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб Херсонской области. "Несмотря на Рождество и объявленное перемирие, националисты из батальона "Цунами" сегодня в 16.00 из артиллерийских систем обстреляли город Алешки. По предварительным данным, три мирных жителя ранены, также есть повреждения двух жилых домостроений", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, херсон, херсонская область