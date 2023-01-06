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ВСУ обстреляли город Алешки, три жителя получили ранения
ВСУ обстреляли город Алешки, три жителя получили ранения - РИА Новости, 06.01.2023
ВСУ обстреляли город Алешки, три жителя получили ранения
Три мирных жителя получили ранения в результате артиллерийского обстрела украинскими националистами из батальона "Цунами" города Алешки, находящегося в... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T18:07
2023-01-06T18:07
2023-01-06T18:07
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 янв – РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате артиллерийского обстрела украинскими националистами из батальона "Цунами" города Алешки, находящегося в нескольких километрах от Херсона, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб Херсонской области. "Несмотря на Рождество и объявленное перемирие, националисты из батальона "Цунами" сегодня в 16.00 из артиллерийских систем обстреляли город Алешки. По предварительным данным, три мирных жителя ранены, также есть повреждения двух жилых домостроений", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область
ВСУ обстреляли город Алешки, три жителя получили ранения
При обстреле украинскими националистами города Алешки пострадали три мирных жителя