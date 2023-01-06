https://ria.ru/20230106/aeroporty-1843247793.html

В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов

В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 06.01.2023

В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов

Непогода стала причиной задержки по меньшей мере 15 рейсов, восемь отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T11:48

2023-01-06T11:48

2023-01-06T11:48

общество

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774821726_0:176:3183:1966_1920x0_80_0_0_afbf9618ae466838fb30aadb561c384f.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Непогода стала причиной задержки по меньшей мере 15 рейсов, восемь отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 11.20 мск, во "Внуково" пять рейсов задержано, три отменено. В "Домодедово" три рейса задержано и один отменен. В "Шереметьево" семь рейсов задержано, четыре отменено. Ранее москвичей предупредили об ухудшении погодных условий. Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура опустилась до минус 22,6 градуса по Цельсию.

https://ria.ru/20230106/kholod-1843228357.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)