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В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 06.01.2023
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В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 06.01.2023
В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов
Непогода стала причиной задержки по меньшей мере 15 рейсов, восемь отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T11:48
2023-01-06T11:48
общество
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Непогода стала причиной задержки по меньшей мере 15 рейсов, восемь отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 11.20 мск, во "Внуково" пять рейсов задержано, три отменено. В "Домодедово" три рейса задержано и один отменен. В "Шереметьево" семь рейсов задержано, четыре отменено. Ранее москвичей предупредили об ухудшении погодных условий. Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура опустилась до минус 22,6 градуса по Цельсию.
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общество, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)
Общество, Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт)
11:48 06.01.2023
 
В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов

В московских аэропортах задержали не менее 15 и отменили восемь рейсов из-за непогоды

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Непогода стала причиной задержки по меньшей мере 15 рейсов, восемь отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 11.20 мск, во "Внуково" пять рейсов задержано, три отменено. В "Домодедово" три рейса задержано и один отменен. В "Шереметьево" семь рейсов задержано, четыре отменено.
Ранее москвичей предупредили об ухудшении погодных условий. Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура опустилась до минус 22,6 градуса по Цельсию.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
08:22
Синоптики назвали ночь на 6 января самой холодной в Москве с начала зимы
 
ОбществоМоскваДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)
 
 
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