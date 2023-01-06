https://ria.ru/20230106/aeroporty-1843247793.html
В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 06.01.2023
В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов
Непогода стала причиной задержки по меньшей мере 15 рейсов, восемь отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T11:48
2023-01-06T11:48
2023-01-06T11:48
общество
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Непогода стала причиной задержки по меньшей мере 15 рейсов, восемь отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 11.20 мск, во "Внуково" пять рейсов задержано, три отменено. В "Домодедово" три рейса задержано и один отменен. В "Шереметьево" семь рейсов задержано, четыре отменено. Ранее москвичей предупредили об ухудшении погодных условий. Ночь на 6 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура опустилась до минус 22,6 градуса по Цельсию.
https://ria.ru/20230106/kholod-1843228357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)
Общество, Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт)
В московских аэропортах отменили или задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах задержали не менее 15 и отменили восемь рейсов из-за непогоды