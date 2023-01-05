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Французский политик "поздравил" Зеленского с джек-потом
Французский политик "поздравил" Зеленского с джек-потом - РИА Новости, 05.01.2023
Французский политик "поздравил" Зеленского с джек-потом
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter решение Парижа продолжить предоставлять финансовую помощь президенту Украины... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T20:30
2023-01-05T20:30
2023-01-05T20:30
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter решение Парижа продолжить предоставлять финансовую помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому в новом году."Ежедневно в 2023 году Франция выписывает чек на десять миллионов евро для Зеленского. <...> Он выиграл джек-пот.<...> Когда мы прекратим этот скандал?" — отметил он.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую помощь Киеву и поставки военной техники для ВСУ, которые, по его мнению, затягивают украинский конфликт.Политик также призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230105/germaniya-1843189514.html
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В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Париж, Франция, Патриот, Twitter, Вооруженные силы Украины
Французский политик "поздравил" Зеленского с джек-потом
Лидер движения "Патриоты" Филиппо раскритиковал решение Парижа о новой помощи Киеву