https://ria.ru/20230105/zadacha-1843105979.html

Названа главная задача Байдена на Украине в 2023 году

Названа главная задача Байдена на Украине в 2023 году - РИА Новости, 05.01.2023

Названа главная задача Байдена на Украине в 2023 году

Президент США Джо Байден в наступившем году сконцентрируется на поставках вооружения Украине, полагают аналитики американского издания Foreign Policy. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T06:00

2023-01-05T06:00

2023-01-05T17:09

в мире

джо байден

владимир зеленский

украина

сша

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в наступившем году сконцентрируется на поставках вооружения Украине, полагают аналитики американского издания Foreign Policy."Основная задача администрации Байдена как крупнейшего поставщика военной помощи Украине будет заключаться в поддержании стабильных поставок оружия, позволяющих Киеву продолжать борьбу, а также сбалансировать свои собственные обязательства перед США по обеспечению готовности и повышенному контролю со стороны республиканцев в конгрессе", — говорится в публикации.Однако, отмечают аналитики, американский лидер столкнется с рядом проблем по мере реализации своей ключевой задачи. Эксперты подчеркнули, что все больше американских политиков выступают против финансирования Киева.Кроме того, отмечается в публикации, Байдену стоит обратить внимание на соперничество с Китаем и положение собственных союзников в Европе.Ранее бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что Запад может перестать спонсировать Украину, если Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя.Зеленский в декабре прошлого года посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230104/kray-1843004324.html

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в мире, джо байден, владимир зеленский, украина, сша