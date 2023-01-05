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Названа главная задача Байдена на Украине в 2023 году - РИА Новости, 05.01.2023
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Названа главная задача Байдена на Украине в 2023 году
Названа главная задача Байдена на Украине в 2023 году - РИА Новости, 05.01.2023
Названа главная задача Байдена на Украине в 2023 году
Президент США Джо Байден в наступившем году сконцентрируется на поставках вооружения Украине, полагают аналитики американского издания Foreign Policy. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T06:00
2023-01-05T17:09
в мире
джо байден
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в наступившем году сконцентрируется на поставках вооружения Украине, полагают аналитики американского издания Foreign Policy."Основная задача администрации Байдена как крупнейшего поставщика военной помощи Украине будет заключаться в поддержании стабильных поставок оружия, позволяющих Киеву продолжать борьбу, а также сбалансировать свои собственные обязательства перед США по обеспечению готовности и повышенному контролю со стороны республиканцев в конгрессе", — говорится в публикации.Однако, отмечают аналитики, американский лидер столкнется с рядом проблем по мере реализации своей ключевой задачи. Эксперты подчеркнули, что все больше американских политиков выступают против финансирования Киева.Кроме того, отмечается в публикации, Байдену стоит обратить внимание на соперничество с Китаем и положение собственных союзников в Европе.Ранее бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что Запад может перестать спонсировать Украину, если Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя.Зеленский в декабре прошлого года посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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в мире, джо байден, владимир зеленский, украина, сша
В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Украина, США
06:00 05.01.2023 (обновлено: 17:09 05.01.2023)
 
Названа главная задача Байдена на Украине в 2023 году

FP: администрация президента США Байдена в 2023 году нацелится на поставки оружия Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВизит Владимира Зеленского в США
Визит Владимира Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Визит Владимира Зеленского в США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в наступившем году сконцентрируется на поставках вооружения Украине, полагают аналитики американского издания Foreign Policy.
"Основная задача администрации Байдена как крупнейшего поставщика военной помощи Украине будет заключаться в поддержании стабильных поставок оружия, позволяющих Киеву продолжать борьбу, а также сбалансировать свои собственные обязательства перед США по обеспечению готовности и повышенному контролю со стороны республиканцев в конгрессе", — говорится в публикации.
Однако, отмечают аналитики, американский лидер столкнется с рядом проблем по мере реализации своей ключевой задачи. Эксперты подчеркнули, что все больше американских политиков выступают против финансирования Киева.
Кроме того, отмечается в публикации, Байдену стоит обратить внимание на соперничество с Китаем и положение собственных союзников в Европе.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 06:35
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Ранее бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что Запад может перестать спонсировать Украину, если Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя.
Зеленский в декабре прошлого года посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
 
В миреДжо БайденВладимир ЗеленскийУкраинаСША
 
 
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