06:00 05.01.2023 (обновлено: 17:09 05.01.2023)
Названа главная задача Байдена на Украине в 2023 году
FP: администрация президента США Байдена в 2023 году нацелится на поставки оружия Украине
Визит Владимира Зеленского в США. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в наступившем году сконцентрируется на поставках вооружения Украине, полагают аналитики американского издания Foreign Policy.
"Основная задача администрации Байдена как крупнейшего поставщика военной помощи Украине будет заключаться в поддержании стабильных поставок оружия, позволяющих Киеву продолжать борьбу, а также сбалансировать свои собственные обязательства перед США по обеспечению готовности и повышенному контролю со стороны республиканцев в конгрессе", — говорится в публикации.
Однако, отмечают аналитики, американский лидер столкнется с рядом проблем по мере реализации своей ключевой задачи. Эксперты подчеркнули, что все больше американских политиков выступают против финансирования Киева.
Ранее бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что Запад может перестать спонсировать Украину, если Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя.
Зеленский в декабре прошлого года посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.