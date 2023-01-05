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Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может пройти в ОАЭ, пишут СМИ

Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может пройти в ОАЭ, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2023

Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может пройти в ОАЭ, пишут СМИ

Встреча министров иностранных дел Турции, Сирии и России может пройти в ближайшие дни в ОАЭ, сообщил телеканал RT Arabic со ссылкой на турецкие источники. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T15:40

2023-01-05T15:40

2023-01-05T15:40

в мире

башар асад

мевлют чавушоглу

сирия

турция

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел Турции, Сирии и России может пройти в ближайшие дни в ОАЭ, сообщил телеканал RT Arabic со ссылкой на турецкие источники. Как заявили источники, существует вероятность того, что трехсторонняя встреча глав МИД состоится в ОАЭ в предстоящие дни. В среду президент Сирии Башар Асад провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Зейдом Аль Нахайяном, который приехал с визитом в Дамаск во главе эмиратской делегации. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара предложила встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, она, по его словам, возможна в третьей стране, в том числе и в России. Ранее в декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.

https://ria.ru/20230102/turtsiya-1842845906.html

https://ria.ru/20221231/voyska-1842660219.html

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в мире, башар асад, мевлют чавушоглу, сирия, турция, россия