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В Польше заявили о несогласии с отменой правила вето в ЕС
В Польше заявили о несогласии с отменой правила вето в ЕС - РИА Новости, 05.01.2023
В Польше заявили о несогласии с отменой правила вето в ЕС
Польша не согласится на отмену правила вето при принятии решений Европейским союзом, заявил генеральный секретарь правящей партии республики "Право и... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T13:33
2023-01-05T13:33
2023-01-05T13:33
в мире
анналена бербок
германия
польша
евросоюз
право и справедливость
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ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Польша не согласится на отмену правила вето при принятии решений Европейским союзом, заявил генеральный секретарь правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Кшиштоф Соболевский в эфире Польского радио. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в среду заявила, что Европейский союз не может позволить себе блокирования решений отдельными государствами-членами. По ее мнению, "голосование квалифицированным большинством может привести к более справедливым для всех нас результатам". "Пока правит PiS, пока правят объединенные правые, не будет согласия на отказ от принципа вето в ЕС", - сказал Соболевский. Он добавил, что это правило является гарантией всем государствам того, что они "являются партнерами и субъектами, а не объектами, пешками в ЕС".
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в мире, анналена бербок, германия, польша, евросоюз, право и справедливость
В мире, Анналена Бербок, Германия, Польша, Евросоюз, Право и справедливость
В Польше заявили о несогласии с отменой правила вето в ЕС
Генсек Соболевский заявил, что Польша не согласится на отмену правила вето в ЕС