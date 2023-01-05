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ВСУ дважды ударили по Васильевке, чтобы было больше жертв, заявили власти - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/vasilevka-1843169345.html
ВСУ дважды ударили по Васильевке, чтобы было больше жертв, заявили власти
ВСУ дважды ударили по Васильевке, чтобы было больше жертв, заявили власти - РИА Новости, 05.01.2023
ВСУ дважды ударили по Васильевке, чтобы было больше жертв, заявили власти
Украинские боевики произвели двойной залп из системы HIMARS с часовым интервалом по центру Васильевки, чтобы поразить как можно больше жителей города и... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:50
2023-01-05T16:50
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
евгений балицкий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Украинские боевики произвели двойной залп из системы HIMARS с часовым интервалом по центру Васильевки, чтобы поразить как можно больше жителей города и представителей экстренных служб, приехавших устранять последствия первого обстрела, сказала журналистам глава администрации Васильевского района Наталья Романниченко. Украинские войска накануне нанесли артиллерийский удар по жилому сектору города. Ранее врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что число погибших в результате украинского обстрела возросло до шести, еще 37 человек пострадали. Он уточнил, что среди пострадавших 16-летняя девочка, которая находится в травматологии в условиях стационара. Кроме того, до сих пор в реанимации находится один из сотрудников МЧС, который накануне спасал людей из-под завалов и получил серьезные ранения. "Было две серии. Первый раз четыре и второй раз два. С интервалом около часа. То есть, подождали, пока люди снова повыходят на улицу, пока все успокоится, и снова начали бить. Это самый центр города. Били по гражданской инфраструктуре", - сказала Романниченко.
https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html
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здоровье - общество, евгений балицкий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Евгений Балицкий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Россия
16:50 05.01.2023
 
ВСУ дважды ударили по Васильевке, чтобы было больше жертв, заявили власти

Глава Романниченко: ВСУ дважды ударили по Васильевке из HIMARS, чтобы было больше жертв

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко
Глава военно-гражданской администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава военно-гражданской администрации Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Украинские боевики произвели двойной залп из системы HIMARS с часовым интервалом по центру Васильевки, чтобы поразить как можно больше жителей города и представителей экстренных служб, приехавших устранять последствия первого обстрела, сказала журналистам глава администрации Васильевского района Наталья Романниченко.
Украинские войска накануне нанесли артиллерийский удар по жилому сектору города. Ранее врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что число погибших в результате украинского обстрела возросло до шести, еще 37 человек пострадали. Он уточнил, что среди пострадавших 16-летняя девочка, которая находится в травматологии в условиях стационара. Кроме того, до сих пор в реанимации находится один из сотрудников МЧС, который накануне спасал людей из-под завалов и получил серьезные ранения.
"Было две серии. Первый раз четыре и второй раз два. С интервалом около часа. То есть, подождали, пока люди снова повыходят на улицу, пока все успокоится, и снова начали бить. Это самый центр города. Били по гражданской инфраструктуре", - сказала Романниченко.
Новогодняя инсталляция в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
08:00
Миру придется долго платить за грехи и ошибки Запада
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоЕвгений БалицкийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаРоссия
 
 
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