https://ria.ru/20230105/valieva-1843206715.html

"Я влюбился!" Выступление российской фигуристки шокировало иностранцев

"Я влюбился!" Выступление российской фигуристки шокировало иностранцев - РИА Новости, 05.01.2023

"Я влюбился!" Выступление российской фигуристки шокировало иностранцев

Читатели испанской газеты Marca высоко оценили показательный номер российской фигуристки Камилы Валиевой, который она исполнила в образе главной героини сериала РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T23:14

2023-01-05T23:14

2023-01-05T23:14

спорт

камила валиева

софья акатьева

россия

в мире

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Читатели испанской газеты Marca высоко оценили показательный номер российской фигуристки Камилы Валиевой, который она исполнила в образе главной героини сериала "Уэнсдей" Уэнсдей Аддамс.Журналисты Marca разместили в социальной сети видео выступления Валиевой, снятое в конце декабря. Запись посмотрели несколько сотен тысяч раз, и она набрала 20 тысяч лайков всего за пару часов."Валиева перевоплотилась в Уэнсдей Аддамс, и ее катание стало вирусным", — написала газета под кадрами."Ее талант впечатляет. А самое главное, что у фигуристки есть что-то, что выделяет ее на фоне других. Мои самые искренние поздравления!" — написал один из пользователей ниже."Валиева лучшая в мире!" — согласились в ответ."Российские спортсмены превосходны в каждой из дисциплин. Они ни в чем не виноваты!" — заключили подписчики.Большая часть комментариев к посту — односложные комплименты. Чаще всего испанцы писали: "она великолепна", "идеальна", "я влюбился".На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию Валиева заняла второе место в женском одиночном катании. Чемпионкой России 2023 года в женском одиночном катании стала Софья Акатьева.

https://rsport.ria.ru/20221230/valieva-1842541091.html

https://rsport.ria.ru/20221229/figuristka-1842223676.html

россия

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

спорт, камила валиева, софья акатьева, россия, в мире