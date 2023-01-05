https://ria.ru/20230105/valieva-1843206715.html
"Я влюбился!" Выступление российской фигуристки шокировало иностранцев
"Я влюбился!" Выступление российской фигуристки шокировало иностранцев - РИА Новости, 05.01.2023
"Я влюбился!" Выступление российской фигуристки шокировало иностранцев
Читатели испанской газеты Marca высоко оценили показательный номер российской фигуристки Камилы Валиевой, который она исполнила в образе главной героини сериала РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:14
2023-01-05T23:14
2023-01-05T23:14
спорт
камила валиева
софья акатьева
россия
в мире
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Читатели испанской газеты Marca высоко оценили показательный номер российской фигуристки Камилы Валиевой, который она исполнила в образе главной героини сериала "Уэнсдей" Уэнсдей Аддамс.Журналисты Marca разместили в социальной сети видео выступления Валиевой, снятое в конце декабря. Запись посмотрели несколько сотен тысяч раз, и она набрала 20 тысяч лайков всего за пару часов."Валиева перевоплотилась в Уэнсдей Аддамс, и ее катание стало вирусным", — написала газета под кадрами."Ее талант впечатляет. А самое главное, что у фигуристки есть что-то, что выделяет ее на фоне других. Мои самые искренние поздравления!" — написал один из пользователей ниже."Валиева лучшая в мире!" — согласились в ответ."Российские спортсмены превосходны в каждой из дисциплин. Они ни в чем не виноваты!" — заключили подписчики.Большая часть комментариев к посту — односложные комплименты. Чаще всего испанцы писали: "она великолепна", "идеальна", "я влюбился".На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию Валиева заняла второе место в женском одиночном катании. Чемпионкой России 2023 года в женском одиночном катании стала Софья Акатьева.
https://rsport.ria.ru/20221230/valieva-1842541091.html
https://rsport.ria.ru/20221229/figuristka-1842223676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, камила валиева, софья акатьева, россия, в мире
Спорт, Камила Валиева, Софья Акатьева, Россия, В мире
"Я влюбился!" Выступление российской фигуристки шокировало иностранцев
Читатели Marca пришли в восторг от выступления фигуристки Валиевой в образе Уэнсдей Аддамс
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Читатели испанской газеты Marca высоко оценили показательный номер российской фигуристки Камилы Валиевой, который она исполнила в образе главной героини сериала "Уэнсдей" Уэнсдей Аддамс.
Журналисты Marca разместили в социальной сети видео выступления Валиевой, снятое в конце декабря. Запись посмотрели несколько сотен тысяч раз, и она набрала 20 тысяч лайков всего за пару часов.
"Валиева перевоплотилась в Уэнсдей Аддамс, и ее катание стало вирусным", — написала газета под кадрами.
"Ее талант впечатляет. А самое главное, что у фигуристки есть что-то, что выделяет ее на фоне других. Мои самые искренние поздравления!" — написал один из пользователей ниже.
"Лучшая из всех, кого я когда-либо видел в этом виде спорта", — добавил другой коментатор.
"Валиева лучшая в мире!" — согласились в ответ.
"Российские спортсмены превосходны в каждой из дисциплин. Они ни в чем не виноваты!" — заключили подписчики.
Большая часть комментариев к посту — односложные комплименты. Чаще всего испанцы писали: "она великолепна", "идеальна", "я влюбился".
На прошедшем чемпионате России
по фигурному катанию Валиева заняла второе место в женском одиночном катании. Чемпионкой России 2023 года в женском одиночном катании стала Софья Акатьева
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