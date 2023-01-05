https://ria.ru/20230105/vagner-1843111082.html

Первые экс-заключенные завершили контракт и покидают зону спецоперации

Первые экс-заключенные завершили контракт и покидают зону спецоперации - РИА Новости, 05.01.2023

Первые экс-заключенные завершили контракт и покидают зону спецоперации

Первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование, рассказал... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T08:18

2023-01-05T08:18

2023-01-05T13:31

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

безопасность

чвк "вагнер"

украина

донбасс

россия

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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 5 янв — РИА Новости. Первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование, рассказал журналистам руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. "Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете", — сказал он. В пример Пригожин привел бойца с позывным ГДР, который погиб при штурме украинского опорного пункта в районе Углегорской ТЭС. "Пятьдесят два года, тридцатка была отсижена. Погиб героически", — пояснил руководитель "Вагнера".По словам сослуживцев бойца, тот взорвал себя вместе с украинскими боевиками, чтобы не попасть в плен. Это произошло 13 июля — буквально на следующий день после их прибытия на передовую. "Ему тыл закрыли, некуда было уходить. Ф-1 взорвал. Насколько я знаю, человека четыре с собой забрал. Красавчик", — сказал один из сослуживцев. По информации группы "Вагнер", в первой группе помилованных — два десятка бывших заключенных. Во время службы они получали зарплату, хотя и меньше, чем остальные добровольцы. Раненым выплачивают компенсации. По мнению Пригожина, среди этих людей было много тех, кто оказался за решеткой случайно или в силу характера, — они не могли найти себя в мирной жизни и поэтому попадали в неприятности. "Это генетика. Это то, что у тебя есть в организме. Сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального. Идти вперед, не бояться врага, смотреть ему в глаза и не отводить взор. Те, кто взор отводят, — может быть, они прекрасные компьютерщики, прекрасные художники или врачи. А это — воины. Они воинами родились и увидели, что они — воины. Сегодня — война, и они должны во время войны свой дом защищать", — считает он. Пригожин отметил, что общество дало этим людям шанс и должно быть благодарно им за то, что они воюют за национальные интересы. Среди этих добровольцев, добавил он, были и те, кому оставалось отсидеть два дня, но они все равно пошли защищать страну". После помилования бывшие заключенные могут вернуться в "Вагнер" как обычные добровольцы. Многие из них планируют так и поступить. "Хотим вернуться, чтобы доделать то, что начали, и продолжить защищать родину. Бить нацистов, как это делали наши деды", — сказал один из них РИА Новости.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230101/vagner-1842739760.html

https://ria.ru/20230101/vagner-1842679175.html

https://ria.ru/20230101/plennye-1842706404.html

https://ria.ru/20230102/vagner-1842816428.html

украина

донбасс

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"С честью отработали" – глава группы "Вагнер" об экс-заключенных, участвовавших в СВО Первая группа бывших заключенных, участвовавшая в специальной военной операции в качестве добровольцев в группе "Вагнер", завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости, сообщил руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин. 2023-01-05T08:18 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

евгений пригожин, безопасность, чвк "вагнер", украина, донбасс, россия