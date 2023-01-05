00:35 05.01.2023 (обновлено: 05:18 05.01.2023)
СМИ: в УПЦ назвали позором предстоящее богослужение в Киево-Печерской лавре
Клименко тайм: в УПЦ назвали "позором" богослужение главы ПЦУ в Киево-Печерской лавре
Киево-Печерская Лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В пресс-службе Украинской православной церкви назвали "позором для Украины" предстоящее богослужение в Киево-Печерской лавре, которое проведет глава неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко, сообщает украинское издание "Клименко тайм".
Ранее пресс-служба Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила, что глава неканонической ПЦУ совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества.
"Это событие станет большим позором для Украины. В отличие от других случаев с захватами наших храмов сторонниками ПЦУ, в данном случает это рейдерство происходит напрямую по распоряжению самых высоких представителей власти. Поместные церкви за рубежом будут, мягко говоря, удивлены состоянием свободы совести и прав на религиозное исповедание в нашей стране", - заявили изданию в пресс-службе УПЦ.
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры: Успенскому собору, главному храму Киево-Печерской лавры и Трапезной церкви. В конце декабря украинский министр культуры Александр Ткаченко объявил о создании межведомственной комиссии по изучению вопроса правомерности использования имущества Киево-Печерской лавры. При этом он заявил, что до завершения проверки комиссии в Успенском и Трапезном храмах не будут проводиться богослужения ни одной из конфессий.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, тогда власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" — конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
28 декабря 2022, 13:58РелигияМинкульт Украины не продлит для УПЦ аренду храмов Киево-Печерской лавры