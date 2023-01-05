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СМИ: США хотят повторить "трюк" с Минскими соглашениями - РИА Новости, 05.01.2023
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СМИ: США хотят повторить "трюк" с Минскими соглашениями
СМИ: США хотят повторить "трюк" с Минскими соглашениями - РИА Новости, 05.01.2023
СМИ: США хотят повторить "трюк" с Минскими соглашениями
Соединенные штаты получили желаемую выгоду от устроенного ими украинского кризиса, поэтому теперь в их интересах — провернуть трюк с заранее невыполнимым Киевом РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T20:11
2023-01-05T20:11
в мире
франсуа олланд
владимир путин
киев
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Соединенные штаты получили желаемую выгоду от устроенного ими украинского кризиса, поэтому теперь в их интересах — провернуть трюк с заранее невыполнимым Киевом мирным договором по примеру с Минскими соглашениями, считает обозреватель Rebelión Фабрицио Казари."Продолжение конфликта легло бы огромным бременем на Вашингтон и Брюссель, без шансов на победу на земле. С другой стороны, обучение, вооружение и финансирование неонацистских групп для продолжения военных действий даже после достижения мирного соглашения обойдется недорого и принесет много пользы", — отметил он.Журналист предположил, что теперь США будут продвигать договор, который не станет выполнять Киев, как было с Минскими соглашениям.Ранее в интервью газете Die Zeit экс-канцлер Германии Меркель признала, что цель Минских соглашений заключалась в попытке дать Украине время на усиление. Она также выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором альянс делает это сейчас. В свою очередь бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что заслуга Минских соглашений заключается в том, что Киев получил возможность усилить свой военный потенциал.Президент Владимир Путин отметил, что его разочаровали слова Меркель о мотивах заключения Минских соглашений. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, что выглядит несколько необычно и даже странно.Президент добавил что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории, добавил глава государства. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что статус вошедших в состав России новых территорий обсуждению не подлежит.
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843181719.html
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киев
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в мире, франсуа олланд, владимир путин, киев, украина, россия, нато, вооруженные силы украины
В мире, Франсуа Олланд, Владимир Путин, Киев, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
20:11 05.01.2023
 
СМИ: США хотят повторить "трюк" с Минскими соглашениями

Rebelión: США хотят вынудить Украину подписать соглашение, которое не будет выполняться

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Соединенные штаты получили желаемую выгоду от устроенного ими украинского кризиса, поэтому теперь в их интересах — провернуть трюк с заранее невыполнимым Киевом мирным договором по примеру с Минскими соглашениями, считает обозреватель Rebelión Фабрицио Казари.
"Продолжение конфликта легло бы огромным бременем на Вашингтон и Брюссель, без шансов на победу на земле. С другой стороны, обучение, вооружение и финансирование неонацистских групп для продолжения военных действий даже после достижения мирного соглашения обойдется недорого и принесет много пользы", — отметил он.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
18:34
В США заговорили о катастрофических последствиях из-за решения по Украине
Журналист предположил, что теперь США будут продвигать договор, который не станет выполнять Киев, как было с Минскими соглашениям.
Ранее в интервью газете Die Zeit экс-канцлер Германии Меркель признала, что цель Минских соглашений заключалась в попытке дать Украине время на усиление. Она также выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором альянс делает это сейчас. В свою очередь бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что заслуга Минских соглашений заключается в том, что Киев получил возможность усилить свой военный потенциал.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
16:11
Помощник Рейгана посмеялся над планами Киева по захвату Крыма
Президент Владимир Путин отметил, что его разочаровали слова Меркель о мотивах заключения Минских соглашений. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, что выглядит несколько необычно и даже странно.
Президент добавил что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории, добавил глава государства. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что статус вошедших в состав России новых территорий обсуждению не подлежит.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске в 2015 году - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 09:12Специальная военная операция на Украине
Европейские политики восемь лет лгали о Минских соглашениях, заявил Клишас
 
В миреФрансуа ОлландВладимир ПутинКиевУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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