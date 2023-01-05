СМИ: США хотят повторить "трюк" с Минскими соглашениями
Rebelión: США хотят вынудить Украину подписать соглашение, которое не будет выполняться
© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Соединенные штаты получили желаемую выгоду от устроенного ими украинского кризиса, поэтому теперь в их интересах — провернуть трюк с заранее невыполнимым Киевом мирным договором по примеру с Минскими соглашениями, считает обозреватель Rebelión Фабрицио Казари.
"Продолжение конфликта легло бы огромным бременем на Вашингтон и Брюссель, без шансов на победу на земле. С другой стороны, обучение, вооружение и финансирование неонацистских групп для продолжения военных действий даже после достижения мирного соглашения обойдется недорого и принесет много пользы", — отметил он.
Журналист предположил, что теперь США будут продвигать договор, который не станет выполнять Киев, как было с Минскими соглашениям.
Ранее в интервью газете Die Zeit экс-канцлер Германии Меркель признала, что цель Минских соглашений заключалась в попытке дать Украине время на усиление. Она также выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором альянс делает это сейчас. В свою очередь бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что заслуга Минских соглашений заключается в том, что Киев получил возможность усилить свой военный потенциал.
Президент Владимир Путин отметил, что его разочаровали слова Меркель о мотивах заключения Минских соглашений. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от конструктивных переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, что выглядит несколько необычно и даже странно.
Президент добавил что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории, добавил глава государства. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что статус вошедших в состав России новых территорий обсуждению не подлежит.