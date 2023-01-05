https://ria.ru/20230105/ukraina-1843181719.html
В США заговорили о катастрофических последствиях из-за решения по Украине
В США заговорили о катастрофических последствиях из-за решения по Украине - РИА Новости, 05.01.2023
В США заговорили о катастрофических последствиях из-за решения по Украине
Поддержка коррумпированного киевского режима со стороны Соединенных Штатов может обернуться катастрофой для Вашингтона из-за нехватки ресурсов для более важных... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T18:34
2023-01-05T18:34
2023-01-05T20:59
в мире
джо байден
сша
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нато
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Поддержка коррумпированного киевского режима со стороны Соединенных Штатов может обернуться катастрофой для Вашингтона из-за нехватки ресурсов для более важных приоритетов во внешней политике, заявил обозреватель Шон Флитвуд в статье для Federalist."Следует ли США отправлять десятки миллиардов долларов налогоплательщиков за границу — это отдельный разговор, который, безусловно, заслуживает обсуждения. Но даже если бы американцы и поддерживали такую политику, их лидеры не должны отдавать предпочтение второй по уровню коррупции стране в Европе (Украине. — Прим. ред.)", — отметил он.По словам журналиста, на фоне украинского кризиса и нарастающей напряженности в отношениях с Китаем президент США Джо Байден не справился с разрешением нескольких внешнеполитических вопросов одновременно, что указывает на его некомпетентность.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевские власти поставками оружия, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230105/konflikt-1843165712.html
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в мире, джо байден, сша, европа, нато
В мире, Джо Байден, США, Европа, НАТО
18:34 05.01.2023 (обновлено: 20:59 05.01.2023)
В США заговорили о катастрофических последствиях из-за решения по Украине
Federalist: решение финансировать коррупционный Киев говорит о некомпетентности Байдена