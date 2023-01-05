https://ria.ru/20230105/ukraina-1843154228.html

Американский разведчик: одно решение Путина разрушило планы Запада

Американский разведчик: одно решение Путина разрушило планы Запада - РИА Новости, 05.01.2023

Американский разведчик: одно решение Путина разрушило планы Запада

Россия опередила планы Киева по захвату Донбасса и осмелилась противостоять Западу, что позволило ей завладеть стратегической инициативой, заявил в интервью... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:54

2023-01-05T14:54

2023-01-05T15:58

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

киев

нато

политика

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россия опередила планы Киева по захвату Донбасса и осмелилась противостоять Западу, что позволило ей завладеть стратегической инициативой, заявил в интервью китайскому изданию Global Times отставной офицер американской разведки Скотт Риттер."НАТО и США больше нельзя назвать хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять. Россия осмелилась и подала Западу сигнал о том, что есть пределы ее терпению. Она показала, что может пойти на многое в ответ на безответственные действия западных стран", — сказал он.Риттер отметил, что решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции потрясло западные страны, поскольку никто из них "не воспринимал Россию всерьез".По его словам, альянс во главе с Вашингтоном был уверен в неспособности Москвы противостоять коллективному Западу."Однако российские военные, несмотря на некоторые ошибки, допущенные на ранних стадиях конфликта, адаптировались, и русский народ определил, что сложившая ситуация — это не противостояние между Россией и Украиной, это противостояние России с НАТО", — заключил Риттер.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230105/bezopasnost-1843121919.html

https://ria.ru/20230105/vsu-1843144752.html

россия

украина

киев

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, украина, киев, нато, политика