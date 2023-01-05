Рейтинг@Mail.ru
Американский разведчик: одно решение Путина разрушило планы Запада - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843154228.html
Американский разведчик: одно решение Путина разрушило планы Запада
Американский разведчик: одно решение Путина разрушило планы Запада - РИА Новости, 05.01.2023
Американский разведчик: одно решение Путина разрушило планы Запада
Россия опередила планы Киева по захвату Донбасса и осмелилась противостоять Западу, что позволило ей завладеть стратегической инициативой, заявил в интервью... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:54
2023-01-05T15:58
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
киев
нато
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россия опередила планы Киева по захвату Донбасса и осмелилась противостоять Западу, что позволило ей завладеть стратегической инициативой, заявил в интервью китайскому изданию Global Times отставной офицер американской разведки Скотт Риттер."НАТО и США больше нельзя назвать хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять. Россия осмелилась и подала Западу сигнал о том, что есть пределы ее терпению. Она показала, что может пойти на многое в ответ на безответственные действия западных стран", — сказал он.Риттер отметил, что решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции потрясло западные страны, поскольку никто из них "не воспринимал Россию всерьез".По его словам, альянс во главе с Вашингтоном был уверен в неспособности Москвы противостоять коллективному Западу."Однако российские военные, несмотря на некоторые ошибки, допущенные на ранних стадиях конфликта, адаптировались, и русский народ определил, что сложившая ситуация — это не противостояние между Россией и Украиной, это противостояние России с НАТО", — заключил Риттер.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230105/bezopasnost-1843121919.html
https://ria.ru/20230105/vsu-1843144752.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_371dcb366e974870e64240cdade9d1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, киев, нато, политика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, НАТО, Политика
14:54 05.01.2023 (обновлено: 15:58 05.01.2023)
 
Американский разведчик: одно решение Путина разрушило планы Запада

Экс-разведчик США Риттер: Россия осмелилась противостоять НАТО на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россия опередила планы Киева по захвату Донбасса и осмелилась противостоять Западу, что позволило ей завладеть стратегической инициативой, заявил в интервью китайскому изданию Global Times отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.
"НАТО и США больше нельзя назвать хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять. Россия осмелилась и подала Западу сигнал о том, что есть пределы ее терпению. Она показала, что может пойти на многое в ответ на безответственные действия западных стран", — сказал он.
Риттер отметил, что решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции потрясло западные страны, поскольку никто из них "не воспринимал Россию всерьез".
"Теперь мы знаем, что ни Украина, ни Германия, ни Франция никогда серьезно не относились к Минским соглашениям. Они использовали протоколы как прикрытие для создания армии НАТО, способной решить проблему Донбасса военным путем. Но Россия сорвала их планы, тогда как на Западе не верили, что Россия решится на военную операцию", — подчеркнул бывший военный.
Рубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
10:36
"Мечта". Американский офицер пришел в восторг от нового российского оружия
По его словам, альянс во главе с Вашингтоном был уверен в неспособности Москвы противостоять коллективному Западу.
"Однако российские военные, несмотря на некоторые ошибки, допущенные на ранних стадиях конфликта, адаптировались, и русский народ определил, что сложившая ситуация — это не противостояние между Россией и Украиной, это противостояние России с НАТО", — заключил Риттер.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
13:52
Украина готовит масштабное наступление зимой, считает эксперт
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаКиевНАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала