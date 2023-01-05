14:54 05.01.2023 (обновлено: 15:58 05.01.2023)
Американский разведчик: одно решение Путина разрушило планы Запада
Экс-разведчик США Риттер: Россия осмелилась противостоять НАТО на Украине
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Россия опередила планы Киева по захвату Донбасса и осмелилась противостоять Западу, что позволило ей завладеть стратегической инициативой, заявил в интервью китайскому изданию Global Times отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.
Риттер отметил, что решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции потрясло западные страны, поскольку никто из них "не воспринимал Россию всерьез".
"Теперь мы знаем, что ни Украина, ни Германия, ни Франция никогда серьезно не относились к Минским соглашениям. Они использовали протоколы как прикрытие для создания армии НАТО, способной решить проблему Донбасса военным путем. Но Россия сорвала их планы, тогда как на Западе не верили, что Россия решится на военную операцию", — подчеркнул бывший военный.
По его словам, альянс во главе с Вашингтоном был уверен в неспособности Москвы противостоять коллективному Западу.
"Однако российские военные, несмотря на некоторые ошибки, допущенные на ранних стадиях конфликта, адаптировались, и русский народ определил, что сложившая ситуация — это не противостояние между Россией и Украиной, это противостояние России с НАТО", — заключил Риттер.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.