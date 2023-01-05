https://ria.ru/20230105/ukraina-1843133277.html

В Киеве заявили о падении ВВП в 2022 году более чем на 30 процентов

В Киеве заявили о падении ВВП в 2022 году более чем на 30 процентов - РИА Новости, 05.01.2023

В Киеве заявили о падении ВВП в 2022 году более чем на 30 процентов

Падение ВВП Украины по итогам 2022 года, по предварительным данным, оценивается в 30,4%, что является худшим показателем в истории Украины, сообщили в... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T12:12

2023-01-05T12:12

2023-01-05T12:12

специальная военная операция на украине

экономика

украина

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Падение ВВП Украины по итогам 2022 года, по предварительным данным, оценивается в 30,4%, что является худшим показателем в истории Украины, сообщили в министерстве экономики страны. "По предварительной оценке аналитиков министерства (с использованием непрямых методов расчета и инструментов моделирования)... падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% (±2). Это является объективно худшим результатом за время независимости", - говорится в сообщении на сайте министерства. Тем не менее в сообщении отмечается, что этот показатель лучше, чем оценки большинства экспертов, которые в конце февраля ожидали падение ВВП страны по итогам года на уровне 40-50% и ниже. Ранее, по словам первого замглавы министерства экономики Украины Дениса Кудина, в ведомстве ожидали, что по итогам 2022 года спад ВВП страны составит 33,2%.

https://ria.ru/20230103/spad-1842887616.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина