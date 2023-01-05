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В Киеве заявили о падении ВВП в 2022 году более чем на 30 процентов - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Киеве заявили о падении ВВП в 2022 году более чем на 30 процентов
В Киеве заявили о падении ВВП в 2022 году более чем на 30 процентов - РИА Новости, 05.01.2023
В Киеве заявили о падении ВВП в 2022 году более чем на 30 процентов
Падение ВВП Украины по итогам 2022 года, по предварительным данным, оценивается в 30,4%, что является худшим показателем в истории Украины, сообщили в... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T12:12
2023-01-05T12:12
специальная военная операция на украине
экономика
украина
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Падение ВВП Украины по итогам 2022 года, по предварительным данным, оценивается в 30,4%, что является худшим показателем в истории Украины, сообщили в министерстве экономики страны. "По предварительной оценке аналитиков министерства (с использованием непрямых методов расчета и инструментов моделирования)... падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% (±2). Это является объективно худшим результатом за время независимости", - говорится в сообщении на сайте министерства. Тем не менее в сообщении отмечается, что этот показатель лучше, чем оценки большинства экспертов, которые в конце февраля ожидали падение ВВП страны по итогам года на уровне 40-50% и ниже. Ранее, по словам первого замглавы министерства экономики Украины Дениса Кудина, в ведомстве ожидали, что по итогам 2022 года спад ВВП страны составит 33,2%.
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экономика, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина
12:12 05.01.2023
 
В Киеве заявили о падении ВВП в 2022 году более чем на 30 процентов

Минэкономики Украины оценило падение ВВП в 2022 году в 30,4 процента

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Падение ВВП Украины по итогам 2022 года, по предварительным данным, оценивается в 30,4%, что является худшим показателем в истории Украины, сообщили в министерстве экономики страны.
"По предварительной оценке аналитиков министерства (с использованием непрямых методов расчета и инструментов моделирования)... падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% (±2). Это является объективно худшим результатом за время независимости", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Тем не менее в сообщении отмечается, что этот показатель лучше, чем оценки большинства экспертов, которые в конце февраля ожидали падение ВВП страны по итогам года на уровне 40-50% и ниже.
Ранее, по словам первого замглавы министерства экономики Украины Дениса Кудина, в ведомстве ожидали, что по итогам 2022 года спад ВВП страны составит 33,2%.
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