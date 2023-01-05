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"Это мираж". В США раскрыли обман Запада по поводу Украины - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843130911.html
"Это мираж". В США раскрыли обман Запада по поводу Украины
"Это мираж". В США раскрыли обман Запада по поводу Украины - РИА Новости, 05.01.2023
"Это мираж". В США раскрыли обман Запада по поводу Украины
Военная помощь киевским властям со стороны Вашингтона только продлевает страдания украинцев, пишет основатель консалтинговой фирмы Difference Group Дэн Стейнбок РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T11:49
2023-01-05T14:15
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Военная помощь киевским властям со стороны Вашингтона только продлевает страдания украинцев, пишет основатель консалтинговой фирмы Difference Group Дэн Стейнбок в статье для журнала American Conservative.Как отметил автор статьи, опосредованная война НАТО против России на Украине уже привела к банкротству последней.Кроме того, по словам Стейнбока, поддержка Украины ударила и по американской экономике, спровоцировав увеличение госдолга и рост процентных ставок."По мере того как администрация Байдена распространяет нарратив о вражде с Россией и Ираном, ассигнования США в оборону только растут, что способствует еще большему увеличению госдолга. Это в конце концов повысит риск глубочайшего финансового кризиса не только в стране, но и во всем мире, поскольку у Соединенных Штатов весомая роль в мировой экономике", — подчеркнул он.В конце декабря прошлого года Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, включая поставки зенитных ракетных комплексов Patriot.После того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230105/bezopasnost-1843121919.html
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цены на нефть, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, нато, владимир зеленский, владимир путин
Цены на нефть, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Киев, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин
11:49 05.01.2023 (обновлено: 14:15 05.01.2023)
 
"Это мираж". В США раскрыли обман Запада по поводу Украины

TAC: западная военная помощь привела к банкротству Украины и продлила страдания ее граждан

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Военная помощь киевским властям со стороны Вашингтона только продлевает страдания украинцев, пишет основатель консалтинговой фирмы Difference Group Дэн Стейнбок в статье для журнала American Conservative.
Как отметил автор статьи, опосредованная война НАТО против России на Украине уже привела к банкротству последней.

"Несмотря на то что западные СМИ отчаянно пытались навязать всему миру мираж о триумфе Украины, реальность оказалась менее радужной — ВВП страны снизился на 35 процентов и эти цифры показывают состояние дел до масштабной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру", — говорится в публикации.

Кроме того, по словам Стейнбока, поддержка Украины ударила и по американской экономике, спровоцировав увеличение госдолга и рост процентных ставок.
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"По мере того как администрация Байдена распространяет нарратив о вражде с Россией и Ираном, ассигнования США в оборону только растут, что способствует еще большему увеличению госдолга. Это в конце концов повысит риск глубочайшего финансового кризиса не только в стране, но и во всем мире, поскольку у Соединенных Штатов весомая роль в мировой экономике", — подчеркнул он.
В конце декабря прошлого года Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, включая поставки зенитных ракетных комплексов Patriot.
После того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Байден одной фразой поставил американцев в тупик
 
Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьДжо БайденСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияКиевНАТОВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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