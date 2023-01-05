11:49 05.01.2023 (обновлено: 14:15 05.01.2023)
"Это мираж". В США раскрыли обман Запада по поводу Украины
TAC: западная военная помощь привела к банкротству Украины и продлила страдания ее граждан
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Военная помощь киевским властям со стороны Вашингтона только продлевает страдания украинцев, пишет основатель консалтинговой фирмы Difference Group Дэн Стейнбок в статье для журнала American Conservative.
Как отметил автор статьи, опосредованная война НАТО против России на Украине уже привела к банкротству последней.
"Несмотря на то что западные СМИ отчаянно пытались навязать всему миру мираж о триумфе Украины, реальность оказалась менее радужной — ВВП страны снизился на 35 процентов и эти цифры показывают состояние дел до масштабной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру", — говорится в публикации.
Кроме того, по словам Стейнбока, поддержка Украины ударила и по американской экономике, спровоцировав увеличение госдолга и рост процентных ставок.
"По мере того как администрация Байдена распространяет нарратив о вражде с Россией и Ираном, ассигнования США в оборону только растут, что способствует еще большему увеличению госдолга. Это в конце концов повысит риск глубочайшего финансового кризиса не только в стране, но и во всем мире, поскольку у Соединенных Штатов весомая роль в мировой экономике", — подчеркнул он.
В конце декабря прошлого года Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, включая поставки зенитных ракетных комплексов Patriot.
После того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.