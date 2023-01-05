https://ria.ru/20230105/ukraina-1843130911.html

"Это мираж". В США раскрыли обман Запада по поводу Украины

"Это мираж". В США раскрыли обман Запада по поводу Украины - РИА Новости, 05.01.2023

"Это мираж". В США раскрыли обман Запада по поводу Украины

Военная помощь киевским властям со стороны Вашингтона только продлевает страдания украинцев, пишет основатель консалтинговой фирмы Difference Group Дэн Стейнбок РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T11:49

2023-01-05T11:49

2023-01-05T14:15

цены на нефть

джо байден

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нато

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Военная помощь киевским властям со стороны Вашингтона только продлевает страдания украинцев, пишет основатель консалтинговой фирмы Difference Group Дэн Стейнбок в статье для журнала American Conservative.Как отметил автор статьи, опосредованная война НАТО против России на Украине уже привела к банкротству последней.Кроме того, по словам Стейнбока, поддержка Украины ударила и по американской экономике, спровоцировав увеличение госдолга и рост процентных ставок."По мере того как администрация Байдена распространяет нарратив о вражде с Россией и Ираном, ассигнования США в оборону только растут, что способствует еще большему увеличению госдолга. Это в конце концов повысит риск глубочайшего финансового кризиса не только в стране, но и во всем мире, поскольку у Соединенных Штатов весомая роль в мировой экономике", — подчеркнул он.В конце декабря прошлого года Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 1,85 миллиарда долларов, включая поставки зенитных ракетных комплексов Patriot.После того как Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки киевскому режиму вооружений и военной техники на миллиарды долларов. Москва не раз заявляла, что такая военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230105/bezopasnost-1843121919.html

https://ria.ru/20230105/tupik-1843103666.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, нато, владимир зеленский, владимир путин