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Названы три главные угрозы для США в 2023 году - РИА Новости, 05.01.2023
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Названы три главные угрозы для США в 2023 году
Названы три главные угрозы для США в 2023 году - РИА Новости, 05.01.2023
Названы три главные угрозы для США в 2023 году
Директор Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс в статье для американского издания The Hill назвал три главные... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T02:30
2023-01-05T02:30
в мире
сша
китай
корейский полуостров
россия
украина
южная корея
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Директор Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс в статье для американского издания The Hill назвал три главные внешнеполитических угрозы для США в наступившем 2023 году.Первое место в списке занимает риск между Соединенными Штатами и Россией или Китаем, а, возможно, с обеими державами сразу. "Эта угроза затмила применение оружие массового поражения против США", - считает Старс.Второе место в перечне угроз разделили сразу пять регионов, ситуация в которых потенциально может привести к применению ядерного оружия. "Возобновление конфликта на Корейском полуострове, столкновение между Израилем и Ираном, война между Индией и Пакистаном, американо-китайская конфронтация в Южно-Китайском море и пограничные стычки с участием Китая и Индии", - говорится в статьеЗамыкает список угроза распространения ядерного оружия и последствия других факторов, таких, как изменение климата. "Все большую роль играют последствия изменения климата и других факторов, связанных с окружающей средой, как это наблюдается в Сахеле, Сомали и Центральной Америке", - написал Старс.Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира. По его мнению, это Украина, Тайвань и Корейский полуостров. При этом Сирия, по словам сенатора, в списке более не фигурирует, так как США и их союзникам пришлось там отступить.
https://ria.ru/20230104/kray-1843004324.html
сша
китай
корейский полуостров
россия
украина
южная корея
кндр (северная корея)
израиль
иран
африка
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в мире, сша, китай, корейский полуостров, россия, украина, южная корея, кндр (северная корея), израиль, иран, африка
В мире, США, Китай, Корейский полуостров, Россия, Украина, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Израиль, Иран, Африка
02:30 05.01.2023
 
Названы три главные угрозы для США в 2023 году

Конфликтолог Старс назвал угрозой для США в 2023 году войну с Россией или Китаем

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Директор Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс в статье для американского издания The Hill назвал три главные внешнеполитических угрозы для США в наступившем 2023 году.
Первое место в списке занимает риск между Соединенными Штатами и Россией или Китаем, а, возможно, с обеими державами сразу. "Эта угроза затмила применение оружие массового поражения против США", - считает Старс.
Второе место в перечне угроз разделили сразу пять регионов, ситуация в которых потенциально может привести к применению ядерного оружия. "Возобновление конфликта на Корейском полуострове, столкновение между Израилем и Ираном, война между Индией и Пакистаном, американо-китайская конфронтация в Южно-Китайском море и пограничные стычки с участием Китая и Индии", - говорится в статье
Замыкает список угроза распространения ядерного оружия и последствия других факторов, таких, как изменение климата. "Все большую роль играют последствия изменения климата и других факторов, связанных с окружающей средой, как это наблюдается в Сахеле, Сомали и Центральной Америке", - написал Старс.
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В миреСШАКитайКорейский полуостровРоссияУкраинаЮжная КореяКНДР (Северная Корея)ИзраильИранАфрика
 
 
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