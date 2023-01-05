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Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/udar-1843158217.html
Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово - РИА Новости, 05.01.2023
Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
Российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам командир роты боевых... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T15:32
2023-01-05T16:09
россия
киев
донбасс
безопасность
специальная военная операция на украине
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СВАТОВО (ЛНР), 5 янв — РИА Новости. Российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам командир роты боевых машин поддержки танков "Терминатор" Западной группировки войск. "На данном направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону. Сегодня авиация нанесла массированный удар (по позициям ВСУ. — Прим. ред.), — сказал он. Командир уточнил, что украинские силовики применяют как тактику артударов, так и пытаются проникнуть на подконтрольную России территорию малыми диверсионно-разведывательными группами. "Есть как диверсионные группы, так и артиллерия", — добавил он. Ситуация в районе Сватово обострилась несколько месяцев назад. Этот город имеет стратегически важное значение, так как открывает пути к нескольким населенным пунктам ЛНР. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230105/sklady-1843146723.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
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россия, киев, донбасс, безопасность
Россия, Киев, Донбасс, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
15:32 05.01.2023 (обновлено: 16:09 05.01.2023)
 
Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово

Российская авиация нанесла удар по позициям украинских войск на Сватовском участке фронта

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский самолет Су-25 "Грач"
Российский самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
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Российский самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
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СВАТОВО (ЛНР), 5 янв — РИА Новости. Российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам командир роты боевых машин поддержки танков "Терминатор" Западной группировки войск.
"На данном направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону. Сегодня авиация нанесла массированный удар (по позициям ВСУ. — Прим. ред.), — сказал он.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
14:08Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили более 55 экстремистов "Батальона имени Шейха Мансура"
Командир уточнил, что украинские силовики применяют как тактику артударов, так и пытаются проникнуть на подконтрольную России территорию малыми диверсионно-разведывательными группами.
"Есть как диверсионные группы, так и артиллерия", — добавил он.
Ситуация в районе Сватово обострилась несколько месяцев назад. Этот город имеет стратегически важное значение, так как открывает пути к нескольким населенным пунктам ЛНР. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевДонбассБезопасность
 
 
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