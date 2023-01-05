https://ria.ru/20230105/udar-1843158217.html

Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово

Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово - РИА Новости, 05.01.2023

Российская авиация нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово

Российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам командир роты боевых... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T15:32

2023-01-05T15:32

2023-01-05T16:09

россия

киев

донбасс

безопасность

специальная военная операция на украине

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СВАТОВО (ЛНР), 5 янв — РИА Новости. Российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам командир роты боевых машин поддержки танков "Терминатор" Западной группировки войск. "На данном направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону. Сегодня авиация нанесла массированный удар (по позициям ВСУ. — Прим. ред.), — сказал он. Командир уточнил, что украинские силовики применяют как тактику артударов, так и пытаются проникнуть на подконтрольную России территорию малыми диверсионно-разведывательными группами. "Есть как диверсионные группы, так и артиллерия", — добавил он. Ситуация в районе Сватово обострилась несколько месяцев назад. Этот город имеет стратегически важное значение, так как открывает пути к нескольким населенным пунктам ЛНР. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230105/sklady-1843146723.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, донбасс, безопасность