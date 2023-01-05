https://ria.ru/20230105/ubiytsa-1843200085.html

В Москве арестовали предполагаемого убийцу радиоведущей

В Москве арестовали предполагаемого убийцу радиоведущей - РИА Новости, 06.01.2023

В Москве арестовали предполагаемого убийцу радиоведущей

Мужчину, который, предположительно, зарезал сожительницу в квартире на северо-западе Москвы, заключили под стражу, он признался в преступлении, сообщили в... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-05T21:56

2023-01-05T21:56

2023-01-06T14:45

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Мужчину, который, предположительно, зарезал сожительницу в квартире на северо-западе Москвы, заключили под стражу, он признался в преступлении, сообщили в пресс-службах столичных главков МВД РФ и СК РФ. По данным ведомств, 3 января в 6.30 (мск) жители дома на улице Полины Осипенко в Хорошевском районе Москвы сообщили в полицию о криках в одной из квартир. Прибывшие полицейские взломали дверь и нашли там тело девушки 1988 года рождения в ванной с множественными ножевыми ранениями. В квартире также находился мужчина с ножом в руках, его задержали. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитой оказалась ведущая "Русского радио Вологда" Анна Азовская. Уголовное дело расследуются по статье об убийстве. "Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта", - рассказали в ГСУ СК по Москве. Следствие выяснило, что ранее арестованный вологодский предприниматель был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20221226/ubiystvo-1841365782.html

https://ria.ru/20230104/arest-1843053758.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)