21:56 05.01.2023 (обновлено: 14:45 06.01.2023)
В Москве арестовали предполагаемого убийцу радиоведущей
В Москве арестовали предполагаемого убийцу ведущей "Русского радио Вологда" Азовской
© Фото : Следственный комитет РоссииМужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы на севере Москвы
© Фото : Следственный комитет России
Мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы на севере Москвы
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Мужчину, который, предположительно, зарезал сожительницу в квартире на северо-западе Москвы, заключили под стражу, он признался в преступлении, сообщили в пресс-службах столичных главков МВД РФ и СК РФ.
По данным ведомств, 3 января в 6.30 (мск) жители дома на улице Полины Осипенко в Хорошевском районе Москвы сообщили в полицию о криках в одной из квартир. Прибывшие полицейские взломали дверь и нашли там тело девушки 1988 года рождения в ванной с множественными ножевыми ранениями. В квартире также находился мужчина с ножом в руках, его задержали. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитой оказалась ведущая "Русского радио Вологда" Анна Азовская. Уголовное дело расследуются по статье об убийстве.
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"Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта", - рассказали в ГСУ СК по Москве.
Следствие выяснило, что ранее арестованный вологодский предприниматель был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.