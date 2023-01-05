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В Индии арестовали туриста из России - РИА Новости, 05.01.2023
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Туризм
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В Индии арестовали туриста из России
В Индии арестовали туриста из России - РИА Новости, 05.01.2023
В Индии арестовали туриста из России
В Индии задержали 34-летнего туриста из России после восхождения на священный холм Аннамалаи, пишет Hindu. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:58
2023-01-05T19:01
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индия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Индии задержали 34-летнего туриста из России после восхождения на священный холм Аннамалаи, пишет Hindu. Сообщается, что уроженец города Каменск-Уральский Свердловской области и еще двое путешественников прошли по тому же маршруту, что и религиозные деятели во время фестиваля огней "Картигай Дипам". На вершине они запустили коптер — снимали на видео в том числе и индуистский храм Аннамалаияра, посвященный Шиве. "У российского туриста есть виза, действительная до октября 2023 года", — рассказал сотрудник лесного отдела Тируваннамалайского района.Подниматься на холм Аннамалаи можно только во время "Картигай Дипам", получив специальное разрешение. По правилам безопасности использование коптеров там запрещено.
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новости - туризм, индия, туристы, россия
Туризм, Новости - Туризм, Индия, туристы, Россия
16:58 05.01.2023 (обновлено: 19:01 05.01.2023)
 
В Индии арестовали туриста из России

Hindu: в Индии российского туриста задержали после восхождения на священный холм Аннамалаи

© AFP 2022 / RAVEENDRANСотрудники полиции Индии в Нью-Дели
Сотрудники полиции Индии в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / RAVEENDRAN
Сотрудники полиции Индии в Нью-Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Индии задержали 34-летнего туриста из России после восхождения на священный холм Аннамалаи, пишет Hindu.
Сообщается, что уроженец города Каменск-Уральский Свердловской области и еще двое путешественников прошли по тому же маршруту, что и религиозные деятели во время фестиваля огней "Картигай Дипам". На вершине они запустили коптер — снимали на видео в том числе и индуистский храм Аннамалаияра, посвященный Шиве.
"У российского туриста есть виза, действительная до октября 2023 года", — рассказал сотрудник лесного отдела Тируваннамалайского района.
Подниматься на холм Аннамалаи можно только во время "Картигай Дипам", получив специальное разрешение. По правилам безопасности использование коптеров там запрещено.
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