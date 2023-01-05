https://ria.ru/20230105/turist-1843164806.html

В Индии арестовали туриста из России

В Индии арестовали туриста из России - РИА Новости, 05.01.2023

В Индии арестовали туриста из России

В Индии задержали 34-летнего туриста из России после восхождения на священный холм Аннамалаи, пишет Hindu. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:58

2023-01-05T16:58

2023-01-05T19:01

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Индии задержали 34-летнего туриста из России после восхождения на священный холм Аннамалаи, пишет Hindu. Сообщается, что уроженец города Каменск-Уральский Свердловской области и еще двое путешественников прошли по тому же маршруту, что и религиозные деятели во время фестиваля огней "Картигай Дипам". На вершине они запустили коптер — снимали на видео в том числе и индуистский храм Аннамалаияра, посвященный Шиве. "У российского туриста есть виза, действительная до октября 2023 года", — рассказал сотрудник лесного отдела Тируваннамалайского района.Подниматься на холм Аннамалаи можно только во время "Картигай Дипам", получив специальное разрешение. По правилам безопасности использование коптеров там запрещено.

https://ria.ru/20221225/turist-1841244285.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости - туризм, индия, туристы, россия