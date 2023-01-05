https://ria.ru/20230105/tupik-1843103666.html

Байден одной фразой поставил американцев в тупик

Байден одной фразой поставил американцев в тупик - РИА Новости, 05.01.2023

Байден одной фразой поставил американцев в тупик

Президент США Джо Байден поставил пользователей Twitter из США в тупик своим высказыванием об Америке, сообщает Fox News. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T04:51

2023-01-05T04:51

2023-01-05T14:48

в мире

джо байден

сша

кентукки

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден поставил пользователей Twitter из США в тупик своим высказыванием об Америке, сообщает Fox News.В ходе визита в Кентукки американский лидер продолжил традицию делать сбивающие с толку комментарии, говорится в сюжете. "Наши лучшие дни впереди. И я говорю это от всего сердца. Я занимаюсь этим долгое время, ребята. Наши лучшие дни впереди. Они не позади. Я уже давно говорил — вот что я имею в виду — я никогда, никогда, никогда не был так оптимистичен в отношении перспектив Америки, как сегодня. Никогда. Никогда. Я объехал более 140 стран мира. Перефразирую слова своего старого соседа: остальные страны — мир — это не "заплатка на наших джинсах". Если мы делаем то, что хотим и должны делать", — заявил президент США.Многие пользователи Сети испытали трудности с восприятием слов хозяина Белого дома."Что?" — спросил журналист National Review Клод Томпсон."В сегодняшнем выпуске: "Что, черт возьми, сказал Джо Байден?" — пошутил обозреватель RedState Базз Паттерсон."Его старый сосед действительно говорил это!" — сыронизировал обозреватель Townhall Кевин МакМахон."Имеет смысл, если ваш мозг превратился в кашу", — прокомментировала пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароун."Байден выглядит хорошо отдохнувшим и бодрым после своего отпуска на Виргинских островах", — съязвил пресс-секретарь сенатора-республиканца Эрика Шмидта Уилл О’Грэйди."Много ли было (токсичной. — Прим. ред.) свинцовой краски в том районе?" — задался вопросом обозреватель Washington Examiner Беккет Адамс.В 2022 году Байдену исполнилось 80 лет. В Сети неоднократно обращали внимание на его странное поведение. Президент США регулярно попадает в курьезные ситуации, его оппоненты считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20221103/ssha-1828832779.html

https://ria.ru/20230104/politika-1838320909.html

сша

кентукки

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в мире, джо байден, сша, кентукки