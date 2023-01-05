https://ria.ru/20230105/tserkvi-1843195054.html

Украина заявили о переходе двух церквей Киево-Печерской лавры к государству

Украина заявили о переходе двух церквей Киево-Печерской лавры к государству - РИА Новости, 05.01.2023

Украина заявили о переходе двух церквей Киево-Печерской лавры к государству

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что комиссия по приему-передаче зданий Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре от... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T20:59

2023-01-05T20:59

2023-01-05T21:08

украина

россия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что комиссия по приему-передаче зданий Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к государству завершила работу. "Завершила работу комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви к государству. По итогам ...был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ. Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, это не препятствие для возвращения государственного имущества", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале. По его словам, в комиссию вошли представители национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ и минкульта Украины. От отметил, что комиссия начала работу 2 января и провела комплексную инвентаризацию имущества. Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры: Успенскому собору, главному храму лавры, и Трапезной церкви. В конце декабря украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил о создании межведомственной комиссии по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры. Как он выразился, "у правоохранительных органов есть свой трек, у нас - это сохранение имущества, правомерность использования по назначению имущества". Также Ткаченко заявил, что до завершения проверки комиссии в Успенском и Трапезном храмах не будут проводиться богослужения ни одной из конфессий. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.

https://ria.ru/20230105/germaniya-1843189514.html

https://ria.ru/20230105/posrednik-1843177841.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц