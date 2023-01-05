Рейтинг@Mail.ru
Украина заявили о переходе двух церквей Киево-Печерской лавры к государству - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230105/tserkvi-1843195054.html
Украина заявили о переходе двух церквей Киево-Печерской лавры к государству
Украина заявили о переходе двух церквей Киево-Печерской лавры к государству - РИА Новости, 05.01.2023
Украина заявили о переходе двух церквей Киево-Печерской лавры к государству
Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что комиссия по приему-передаче зданий Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре от... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T20:59
2023-01-05T21:08
украина
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что комиссия по приему-передаче зданий Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к государству завершила работу. "Завершила работу комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви к государству. По итогам ...был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ. Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, это не препятствие для возвращения государственного имущества", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале. По его словам, в комиссию вошли представители национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ и минкульта Украины. От отметил, что комиссия начала работу 2 января и провела комплексную инвентаризацию имущества. Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры: Успенскому собору, главному храму лавры, и Трапезной церкви. В конце декабря украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил о создании межведомственной комиссии по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры. Как он выразился, "у правоохранительных органов есть свой трек, у нас - это сохранение имущества, правомерность использования по назначению имущества". Также Ткаченко заявил, что до завершения проверки комиссии в Успенском и Трапезном храмах не будут проводиться богослужения ни одной из конфессий. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
https://ria.ru/20230105/germaniya-1843189514.html
https://ria.ru/20230105/posrednik-1843177841.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Украина, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
20:59 05.01.2023 (обновлено: 21:08 05.01.2023)
 
Украина заявили о переходе двух церквей Киево-Печерской лавры к государству

Глава Минкульта Украины Ткаченко: две церкви Киево-Печерской лавры перешли к государству

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что комиссия по приему-передаче зданий Успенского собора и Трапезной церкви в Киево-Печерской лавре от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к государству завершила работу.
"Завершила работу комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви к государству. По итогам ...был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ. Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, это не препятствие для возвращения государственного имущества", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
19:58
СМИ: правда об Украине открыла глаза немцам
По его словам, в комиссию вошли представители национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ и минкульта Украины. От отметил, что комиссия начала работу 2 января и провела комплексную инвентаризацию имущества.
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры: Успенскому собору, главному храму лавры, и Трапезной церкви. В конце декабря украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил о создании межведомственной комиссии по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры. Как он выразился, "у правоохранительных органов есть свой трек, у нас - это сохранение имущества, правомерность использования по назначению имущества". Также Ткаченко заявил, что до завершения проверки комиссии в Успенском и Трапезном храмах не будут проводиться богослужения ни одной из конфессий.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
18:03Специальная военная операция на Украине
Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной
 
РелигияУкраинаРоссияУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала