https://ria.ru/20230105/tsennosti-1843126098.html

Бывший заключенный рассказал, как служба в "Вагнере" его изменила

Бывший заключенный рассказал, как служба в "Вагнере" его изменила - РИА Новости, 05.01.2023

Бывший заключенный рассказал, как служба в "Вагнере" его изменила

Служба в группе "Вагнер" в зоне специальной военной операции меняет ценности бывших заключенных, так как они проникаются духом товарищества, начинают... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T11:12

2023-01-05T11:12

2023-01-05T11:51

специальная военная операция на украине

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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 5 янв – РИА Новости. Служба в группе "Вагнер" в зоне специальной военной операции меняет ценности бывших заключенных, так как они проникаются духом товарищества, начинают задумываться о душе, рассказал РИА Новости один из бойцов. "Ценности поменялись жизненные. Настолько тонкая грань, когда ты сидишь в окопе и всего лишь тебя разделяет между небом и землей один "прилет". Многие из нас потеряли многое, но многое и приобрели", – рассказал РИА Новости доброволец из Тулы. По его словам, раньше главными ценностями для него были материальные, погоня за которыми и привела его за решетку. "Духовного было меньше. Сейчас многие из тех, кто здесь есть, кто был неверующий, при мне принимали христианство, крестились. И многие из нас действительно поверили (в Бога). Потому что когда ты сидишь там (на фронте), у тебя действительно ничего больше не остается, кроме как верить в Бога. Только он один тебе поможет", – добавил молодой человек. После получения помилования он рассчитывает вернуться в группу "Вагнер". "Дальнейшие планы – оставаться в компании, помогать своей Родине и служить ей. И уже не наступать на те грабли, которые были", – добавил он.

https://ria.ru/20230102/vagner-1842816428.html

https://ria.ru/20230102/dobrovoltsy-1842862867.html

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"Ценности поменялись жизненные": бывший заключенный о службе в "Вагнере" Бывший заключенный рассказал РИА Новости, что служба в "Вагнере" изменила его ценности 2023-01-05T11:12 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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тула, украина, россия, безопасность