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Бывший заключенный рассказал, как служба в "Вагнере" его изменила - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/tsennosti-1843126098.html
Бывший заключенный рассказал, как служба в "Вагнере" его изменила
Бывший заключенный рассказал, как служба в "Вагнере" его изменила - РИА Новости, 05.01.2023
Бывший заключенный рассказал, как служба в "Вагнере" его изменила
Служба в группе "Вагнер" в зоне специальной военной операции меняет ценности бывших заключенных, так как они проникаются духом товарищества, начинают... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T11:12
2023-01-05T11:51
специальная военная операция на украине
тула
украина
россия
безопасность
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 5 янв – РИА Новости. Служба в группе "Вагнер" в зоне специальной военной операции меняет ценности бывших заключенных, так как они проникаются духом товарищества, начинают задумываться о душе, рассказал РИА Новости один из бойцов. "Ценности поменялись жизненные. Настолько тонкая грань, когда ты сидишь в окопе и всего лишь тебя разделяет между небом и землей один "прилет". Многие из нас потеряли многое, но многое и приобрели", – рассказал РИА Новости доброволец из Тулы. По его словам, раньше главными ценностями для него были материальные, погоня за которыми и привела его за решетку. "Духовного было меньше. Сейчас многие из тех, кто здесь есть, кто был неверующий, при мне принимали христианство, крестились. И многие из нас действительно поверили (в Бога). Потому что когда ты сидишь там (на фронте), у тебя действительно ничего больше не остается, кроме как верить в Бога. Только он один тебе поможет", – добавил молодой человек. После получения помилования он рассчитывает вернуться в группу "Вагнер". "Дальнейшие планы – оставаться в компании, помогать своей Родине и служить ей. И уже не наступать на те грабли, которые были", – добавил он.
https://ria.ru/20230102/vagner-1842816428.html
https://ria.ru/20230102/dobrovoltsy-1842862867.html
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"Ценности поменялись жизненные": бывший заключенный о службе в "Вагнере"
Бывший заключенный рассказал РИА Новости, что служба в "Вагнере" изменила его ценности
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тула, украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тула, Украина, Россия, Безопасность
11:12 05.01.2023 (обновлено: 11:51 05.01.2023)
 
Бывший заключенный рассказал, как служба в "Вагнере" его изменила

Бывший заключенный рассказал, что служба в "Вагнере" меняет ценности и взгляды

Читать ria.ru в
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 5 янв – РИА Новости. Служба в группе "Вагнер" в зоне специальной военной операции меняет ценности бывших заключенных, так как они проникаются духом товарищества, начинают задумываться о душе, рассказал РИА Новости один из бойцов.
"Ценности поменялись жизненные. Настолько тонкая грань, когда ты сидишь в окопе и всего лишь тебя разделяет между небом и землей один "прилет". Многие из нас потеряли многое, но многое и приобрели", – рассказал РИА Новости доброволец из Тулы.
Тренировочный центр Группы Вагнера на Кубани - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 12:15Специальная военная операция на Украине
В центре "Группы Вагнера" рассказали о подготовке специалистов
По его словам, раньше главными ценностями для него были материальные, погоня за которыми и привела его за решетку.
"Духовного было меньше. Сейчас многие из тех, кто здесь есть, кто был неверующий, при мне принимали христианство, крестились. И многие из нас действительно поверили (в Бога). Потому что когда ты сидишь там (на фронте), у тебя действительно ничего больше не остается, кроме как верить в Бога. Только он один тебе поможет", – добавил молодой человек.
После получения помилования он рассчитывает вернуться в группу "Вагнер".
"Дальнейшие планы – оставаться в компании, помогать своей Родине и служить ей. И уже не наступать на те грабли, которые были", – добавил он.
Добровольцы в центре подготовки Вагнер - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеТулаУкраинаРоссияБезопасность
 
 
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