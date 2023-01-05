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В днепропетровском Никополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/trevoga-1843204881.html
В днепропетровском Никополе объявили воздушную тревогу
В днепропетровском Никополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2023
В днепропетровском Никополе объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T22:50
2023-01-05T22:50
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
днепропетровская область
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны. Ранее в четверг тревога звучала в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины. "Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 22.22" (мск), - говорится в сообщении министерства, карта отмечена красным в указанном городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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украина
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
22:50 05.01.2023
 
В днепропетровском Никополе объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины: в городе Никополь в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица ПервомайскаяГород Никополь
Город Никополь - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица Первомайская
Город Никополь. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.
Ранее в четверг тревога звучала в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины.
"Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 22.22" (мск), - говорится в сообщении министерства, карта отмечена красным в указанном городе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаДнепропетровская областьХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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