https://ria.ru/20230105/trevoga-1843204881.html

В днепропетровском Никополе объявили воздушную тревогу

В днепропетровском Никополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2023

В днепропетровском Никополе объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T22:50

2023-01-05T22:50

2023-01-05T22:50

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

днепропетровская область

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Никополе Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны. Ранее в четверг тревога звучала в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины. "Город Никополь и Никопольская территориальная община. Воздушная тревога объявлена в 22.22" (мск), - говорится в сообщении министерства, карта отмечена красным в указанном городе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы рф