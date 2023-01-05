https://ria.ru/20230105/tayvan-1843104900.html

Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 05.01.2023

Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

Тайвань расширил список высокотехнологичных товаров, которые запрещено экспортировать в Россию и Белоруссию, следует из заявления экономического ведомства... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T05:21

2023-01-05T05:21

2023-01-05T11:14

тайвань

россия

белоруссия

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ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости. Тайвань расширил список высокотехнологичных товаров, которые запрещено экспортировать в Россию и Белоруссию, следует из заявления экономического ведомства острова.Речь идет о товарах, которые могут использоваться в военных целях. Изменения в законодательные акты внесли 4 января. Список пополнили 52 пункта, среди которых — вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты и продукция машиностроения.Тайвань присоединился к западным санкциям против России в конце февраля прошлого года, после начала спецоперации на Украине. Сразу после этого крупнейший производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратил поставки в Россию. В дальнейшем власти острова расширяли санкционный список — в него включили, в частности, микропроцессоры и микросхемы с быстродействием пять гигафлопс и выше, литографическое оборудование для полупроводников, микрочипы с тактовой частотой выше 25 мегагерц.В Кремле санкционное давление Запада назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/asus-1777986821.html

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тайвань, россия, белоруссия