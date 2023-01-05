05:21 05.01.2023 (обновлено: 11:14 05.01.2023)
Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию
Тайвань расширил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию
Морской торговый порт в Килунге, Тайвань. Архивное фото
ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости. Тайвань расширил список высокотехнологичных товаров, которые запрещено экспортировать в Россию и Белоруссию, следует из заявления экономического ведомства острова.
Речь идет о товарах, которые могут использоваться в военных целях. Изменения в законодательные акты внесли 4 января. Список пополнили 52 пункта, среди которых — вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты и продукция машиностроения.
Тайвань присоединился к западным санкциям против России в конце февраля прошлого года, после начала спецоперации на Украине. Сразу после этого крупнейший производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратил поставки в Россию. В дальнейшем власти острова расширяли санкционный список — в него включили, в частности, микропроцессоры и микросхемы с быстродействием пять гигафлопс и выше, литографическое оборудование для полупроводников, микрочипы с тактовой частотой выше 25 мегагерц.
В Кремле санкционное давление Запада назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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