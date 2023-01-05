https://ria.ru/20230105/tauber-1843208955.html

Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста

Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста - РИА Новости, 05.01.2023

Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста

Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер сообщила в четверг соцсетях, что ей была изменена мера пресечения с домашнего ареста на... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T23:46

2023-01-05T23:46

2023-01-05T23:46

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марина таубер

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КИШИНЕВ, 5 янв – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер сообщила в четверг соцсетях, что ей была изменена мера пресечения с домашнего ареста на судебный контроль (аналог подписки о невыезде). В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль. Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест на 30 суток, эта просьба была удовлетворена. В начале декабря районный суд Кишинева продлил Таубер арест еще на 20 суток. "Сегодня Апелляционная палата Кишинева приняла решение об изменении мне меры пресечения на судебный контроль! Это первая и очень важная победа нашей команды во главе с Иланом Шором в этом году", - написала Таубер на своих страницах в социальных сетях. Сама политик частично приветствовала решение судебной инстанции, отметив, что будет добиваться полного освобождения, а также подчеркнула, что политсила продолжит протесты против "режима Майи Санду (президент Молдавии - ред.) до полной победы". "У партии "Шор" будет много в этом году побед, и вместе с народом Молдавии мы добьёмся самой главной – мы избавим нашу страну от режима Санду и правящей сейчас партии "Действие и солидарность", которые довели нашу страну до ужаса и нищеты. И мы построим богатую и красивую Молдавию", - отметила Таубер. Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании. Находящийся за пределами Молдавии лидер политиформирования Илан Шор заявил ранее в соцсетях, что бессрочный протест временно сбавил обороты в связи с приближающимся зимними праздниками и с обеспечением безопасности манифестантов.

https://ria.ru/20230104/sandu-1843071480.html

https://ria.ru/20221221/moldaviya-1840392245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, марина таубер, илан шор, майя санду, молдавия, кишинев, россия