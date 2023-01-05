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Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста - РИА Новости, 05.01.2023
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Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста
Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста - РИА Новости, 05.01.2023
Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста
Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер сообщила в четверг соцсетях, что ей была изменена мера пресечения с домашнего ареста на... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:46
2023-01-05T23:46
в мире
марина таубер
илан шор
майя санду
молдавия
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 5 янв – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер сообщила в четверг соцсетях, что ей была изменена мера пресечения с домашнего ареста на судебный контроль (аналог подписки о невыезде). В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль. Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест на 30 суток, эта просьба была удовлетворена. В начале декабря районный суд Кишинева продлил Таубер арест еще на 20 суток. "Сегодня Апелляционная палата Кишинева приняла решение об изменении мне меры пресечения на судебный контроль! Это первая и очень важная победа нашей команды во главе с Иланом Шором в этом году", - написала Таубер на своих страницах в социальных сетях. Сама политик частично приветствовала решение судебной инстанции, отметив, что будет добиваться полного освобождения, а также подчеркнула, что политсила продолжит протесты против "режима Майи Санду (президент Молдавии - ред.) до полной победы". "У партии "Шор" будет много в этом году побед, и вместе с народом Молдавии мы добьёмся самой главной – мы избавим нашу страну от режима Санду и правящей сейчас партии "Действие и солидарность", которые довели нашу страну до ужаса и нищеты. И мы построим богатую и красивую Молдавию", - отметила Таубер. Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании. Находящийся за пределами Молдавии лидер политиформирования Илан Шор заявил ранее в соцсетях, что бессрочный протест временно сбавил обороты в связи с приближающимся зимними праздниками и с обеспечением безопасности манифестантов.
https://ria.ru/20230104/sandu-1843071480.html
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в мире, марина таубер, илан шор, майя санду, молдавия, кишинев, россия
В мире, Марина Таубер, Илан Шор, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Россия
23:46 05.01.2023
 
Молдавского политика Таубер освободили из-под домашнего ареста

Вице-председателя оппозиционной партии "Шор" Таубер освободили из-под домашнего ареста

© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard BizguМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard Bizgu
Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 янв – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер сообщила в четверг соцсетях, что ей была изменена мера пресечения с домашнего ареста на судебный контроль (аналог подписки о невыезде).
В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль. Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест на 30 суток, эта просьба была удовлетворена. В начале декабря районный суд Кишинева продлил Таубер арест еще на 20 суток.
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"Сегодня Апелляционная палата Кишинева приняла решение об изменении мне меры пресечения на судебный контроль! Это первая и очень важная победа нашей команды во главе с Иланом Шором в этом году", - написала Таубер на своих страницах в социальных сетях.
Сама политик частично приветствовала решение судебной инстанции, отметив, что будет добиваться полного освобождения, а также подчеркнула, что политсила продолжит протесты против "режима Майи Санду (президент Молдавии - ред.) до полной победы".
"У партии "Шор" будет много в этом году побед, и вместе с народом Молдавии мы добьёмся самой главной – мы избавим нашу страну от режима Санду и правящей сейчас партии "Действие и солидарность", которые довели нашу страну до ужаса и нищеты. И мы построим богатую и красивую Молдавию", - отметила Таубер.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Находящийся за пределами Молдавии лидер политиформирования Илан Шор заявил ранее в соцсетях, что бессрочный протест временно сбавил обороты в связи с приближающимся зимними праздниками и с обеспечением безопасности манифестантов.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Минюст Молдавии: депутаты "Шор" могут остаться без мандатов в парламенте
 
В миреМарина ТауберИлан ШорМайя СандуМолдавияКишиневРоссия
 
 
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