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Немецкая оппозиция призвала к совместной поставке танков Киеву - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/tanki-1843162323.html
Немецкая оппозиция призвала к совместной поставке танков Киеву
Немецкая оппозиция призвала к совместной поставке танков Киеву - РИА Новости, 05.01.2023
Немецкая оппозиция призвала к совместной поставке танков Киеву
Лидер региональной группы оппозиционной ХСС (Христианско-социального союза) в бундестаге Александр Добриндт призвал правительство Германии выступить с... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:09
2023-01-05T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
александр добриндт
олаф шольц
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
германия
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БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Лидер региональной группы оппозиционной ХСС (Христианско-социального союза) в бундестаге Александр Добриндт призвал правительство Германии выступить с инициативой ЕС по совместной поставке Украине танков Leopard 2, сообщил второй немецкий канал ZDF. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на требования прямых поставок танков Киеву неоднократно отвечал, что Германия не намерена предпринимать действий в одиночку и не желает эскалации между НАТО и Россией. Также, по словам канцлера, Берлин не является и не станет стороной конфликта на Украине. "Мы хотим, чтобы Украина могла реализовать свое право на самооборону. Для этого ему (Киеву) нужно больше тяжелого вооружения - в том числе танков Leopard 2", - приводит слова Добриндта канал ZDF. Политик считает, что правительство Германии должно выступить с европейской инициативой по совместной поставке танков. Отмечается, что это требование также содержится и в проекте резолюции для закрытого заседания парламентской группы ХСС, которое запланировано на пятницу. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230105/eskalatsiya-1843160566.html
https://ria.ru/20230102/germaniya-1842840519.html
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в мире, александр добриндт, олаф шольц, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, германия, нато, евросоюз, хдс/хсс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Добриндт, Олаф Шольц, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Германия, НАТО, Евросоюз, ХДС/ХСС
16:09 05.01.2023 (обновлено: 16:10 05.01.2023)
 
Немецкая оппозиция призвала к совместной поставке танков Киеву

Лидер ХСС Добриндт призвал выступить с инициативой ЕС по совместной поставке танков Киеву

© Фото : Unsplash / Martin GuidoБундестаг
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Фото : Unsplash / Martin Guido
Бундестаг. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 янв - РИА Новости. Лидер региональной группы оппозиционной ХСС (Христианско-социального союза) в бундестаге Александр Добриндт призвал правительство Германии выступить с инициативой ЕС по совместной поставке Украине танков Leopard 2, сообщил второй немецкий канал ZDF.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на требования прямых поставок танков Киеву неоднократно отвечал, что Германия не намерена предпринимать действий в одиночку и не желает эскалации между НАТО и Россией. Также, по словам канцлера, Берлин не является и не станет стороной конфликта на Украине.
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"Мы хотим, чтобы Украина могла реализовать свое право на самооборону. Для этого ему (Киеву) нужно больше тяжелого вооружения - в том числе танков Leopard 2", - приводит слова Добриндта канал ZDF.
Политик считает, что правительство Германии должно выступить с европейской инициативой по совместной поставке танков.
Отмечается, что это требование также содержится и в проекте резолюции для закрытого заседания парламентской группы ХСС, которое запланировано на пятницу.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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