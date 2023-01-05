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Группа по вопросам спецоперации проконтролирует наличие связи у военных - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/svyaz-1843202675.html
Группа по вопросам спецоперации проконтролирует наличие связи у военных
Группа по вопросам спецоперации проконтролирует наличие связи у военных - РИА Новости, 05.01.2023
Группа по вопросам спецоперации проконтролирует наличие связи у военных
Координационная группа по вопросам спецоперации проконтролирует обеспеченность военнослужащих средствами связи и разведки, сообщил секретарь Генсовета "Единой... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T22:27
2023-01-05T22:27
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей турчак
москва
единая россия
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Координационная группа по вопросам спецоперации проконтролирует обеспеченность военнослужащих средствами связи и разведки, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Но есть и острые, нерешенные до сих пор вопросы, которые наша рабочая группа берет на контроль. Это обеспеченность средствами связи и разведки, некоторой техникой. Отработаем их сразу по возвращении в Москву. Те, что не будут решены, обязательно попадут в наш ежемесячный доклад президенту", - написал Турчак в своем телеграм-канале. Он также сообщил, что встретился с военнослужащими в "одном из южных районов обороны" и проверил подготовку фортификационных сооружений, обеспеченность подразделений средствами связи и разведки, условия размещения и питания. "По итогам проверки есть позиции, по которым нет вопросов, и видна полная вовлеченность министерства обороны. Фортификация идет по плану, с размещением и питанием все в порядке", - добавил политик.
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безопасность, андрей турчак, москва, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Турчак, Москва, Единая Россия
22:27 05.01.2023
 
Группа по вопросам спецоперации проконтролирует наличие связи у военных

Турчак: группа по вопросам спецоперации проконтролирует наличие средств связи у военных

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Координационная группа по вопросам спецоперации проконтролирует обеспеченность военнослужащих средствами связи и разведки, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Но есть и острые, нерешенные до сих пор вопросы, которые наша рабочая группа берет на контроль. Это обеспеченность средствами связи и разведки, некоторой техникой. Отработаем их сразу по возвращении в Москву. Те, что не будут решены, обязательно попадут в наш ежемесячный доклад президенту", - написал Турчак в своем телеграм-канале.
Он также сообщил, что встретился с военнослужащими в "одном из южных районов обороны" и проверил подготовку фортификационных сооружений, обеспеченность подразделений средствами связи и разведки, условия размещения и питания.
"По итогам проверки есть позиции, по которым нет вопросов, и видна полная вовлеченность министерства обороны. Фортификация идет по плану, с размещением и питанием все в порядке", - добавил политик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей ТурчакМоскваЕдиная Россия
 
 
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