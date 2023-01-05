https://ria.ru/20230105/svyaz-1843202675.html

Группа по вопросам спецоперации проконтролирует наличие связи у военных

Группа по вопросам спецоперации проконтролирует наличие связи у военных - РИА Новости, 05.01.2023

Группа по вопросам спецоперации проконтролирует наличие связи у военных

Координационная группа по вопросам спецоперации проконтролирует обеспеченность военнослужащих средствами связи и разведки, сообщил секретарь Генсовета "Единой... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T22:27

2023-01-05T22:27

2023-01-05T22:27

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей турчак

москва

единая россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Координационная группа по вопросам спецоперации проконтролирует обеспеченность военнослужащих средствами связи и разведки, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Но есть и острые, нерешенные до сих пор вопросы, которые наша рабочая группа берет на контроль. Это обеспеченность средствами связи и разведки, некоторой техникой. Отработаем их сразу по возвращении в Москву. Те, что не будут решены, обязательно попадут в наш ежемесячный доклад президенту", - написал Турчак в своем телеграм-канале. Он также сообщил, что встретился с военнослужащими в "одном из южных районов обороны" и проверил подготовку фортификационных сооружений, обеспеченность подразделений средствами связи и разведки, условия размещения и питания. "По итогам проверки есть позиции, по которым нет вопросов, и видна полная вовлеченность министерства обороны. Фортификация идет по плану, с размещением и питанием все в порядке", - добавил политик.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, андрей турчак, москва, единая россия