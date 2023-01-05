21:57 05.01.2023 (обновлено: 23:37 05.01.2023)
Палата представителей США в восьмой раз не смогла избрать спикера
Палата представителей конгресса США в восьмой раз не смогла избрать спикера
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Восьмая попытка избрать спикера палаты представителей конгресса США завершилась безрезультатно.
Лидеру республиканского большинства Кевину Маккарти третий день подряд не удается преодолеть внутрифракционную оппозицию и набрать необходимые для победы 218 голосов.
На восьмой раз его поддержал 201 конгрессмен, 17 проголосовали за республиканца Байрона Дональдса, три голоса ушли другим кандидатам. Все 212 членов демократического меньшинства продолжают голосовать за своего лидера Хакима Джеффриса.
"Определение безумия — повторять одно и то же действие раз за разом, рассчитывая на другой результат", — написал в Twitter конгрессмен-демократ Адам Шифф.
Лидеру республиканского большинства Кевину Маккарти третий день подряд не удается преодолеть внутрифракционную оппозицию и набрать необходимые для победы 218 голосов.
На восьмой раз его поддержал 201 конгрессмен, 17 проголосовали за республиканца Байрона Дональдса, три голоса ушли другим кандидатам. Все 212 членов демократического меньшинства продолжают голосовать за своего лидера Хакима Джеффриса.
"Определение безумия — повторять одно и то же действие раз за разом, рассчитывая на другой результат", — написал в Twitter конгрессмен-демократ Адам Шифф.
4 января, 22:31Байден пошутил над выборами спикера в палате представителей
Результаты голосования диссонируют с сообщениями некоторых СМИ об определенном прогрессе на переговорах, которые Маккарти ведет с однопартийцами.
До избрания спикера члены нижней палаты конгресса не могут принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.
Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда, такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемые 218 голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. В палате представителей по итогам прошлогодних ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов.