https://ria.ru/20230105/ssha-1843200532.html

Палата представителей США в восьмой раз не смогла избрать спикера

Палата представителей США в восьмой раз не смогла избрать спикера - РИА Новости, 05.01.2023

Палата представителей США в восьмой раз не смогла избрать спикера

Восьмая попытка избрать спикера палаты представителей конгресса США завершилась безрезультатно.Лидеру республиканского большинства Кевину Маккарти третий день... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T21:57

2023-01-05T21:57

2023-01-05T23:37

в мире

кевин маккарти

дональд трамп

конгресс сша

адам шифф

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ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Восьмая попытка избрать спикера палаты представителей конгресса США завершилась безрезультатно.Лидеру республиканского большинства Кевину Маккарти третий день подряд не удается преодолеть внутрифракционную оппозицию и набрать необходимые для победы 218 голосов.На восьмой раз его поддержал 201 конгрессмен, 17 проголосовали за республиканца Байрона Дональдса, три голоса ушли другим кандидатам. Все 212 членов демократического меньшинства продолжают голосовать за своего лидера Хакима Джеффриса."Определение безумия — повторять одно и то же действие раз за разом, рассчитывая на другой результат", — написал в Twitter конгрессмен-демократ Адам Шифф.Результаты голосования диссонируют с сообщениями некоторых СМИ об определенном прогрессе на переговорах, которые Маккарти ведет с однопартийцами. До избрания спикера члены нижней палаты конгресса не могут принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда, такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемые 218 голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. В палате представителей по итогам прошлогодних ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов.

https://ria.ru/20230104/spiker-1843092928.html

https://ria.ru/20230104/vybory-1843095739.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кевин маккарти, дональд трамп, конгресс сша, адам шифф