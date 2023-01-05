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"Это неприятно". В США заговорили о финальном решении Вашингтона по Украине - РИА Новости, 05.01.2023
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"Это неприятно". В США заговорили о финальном решении Вашингтона по Украине
"Это неприятно". В США заговорили о финальном решении Вашингтона по Украине - РИА Новости, 05.01.2023
"Это неприятно". В США заговорили о финальном решении Вашингтона по Украине
Вашингтон больше не может тратить столько сил и внимания на Восточную Европу, а значит пришло время сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы договориться о... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T21:24
2023-01-05T21:24
владимир зеленский
украина
россия
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вашингтон больше не может тратить столько сил и внимания на Восточную Европу, а значит пришло время сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы договориться о завершении конфликта, написал в The National Interest экс-советник госдепартамента США при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон."Чтобы положить конец конфликту на Украине в ближайшем будущем, Вашингтону придется вести прямые переговоры с Москвой. Чем скорее он это сделает, тем лучше", — говорится в материале.По мнению эксперта, "забота" об украинцах спасла репутацию американского лидера Джо Байдена после унижения в Афганистане. Однако теперь Украина оказалась "в неправильном месте и в неправильное время" — Вашингтону стоит переориентироваться на тихоокеанский регион, считает Уитон.Сегодня Вашингтону придется действовать в отношении правительства Украины так, как он уже поступил однажды с Вьетнамом. Это "было неприятно", но завершение боевых действий редко бывает приятным процессом, добавил специалист.В конце концов, американский народ и конгресс рано или поздно устанут от обязательств администрации Байдена перед Киевом и отключат Украину от финансовой помощи. Так, Владимир Зеленский потеряет гораздо больше, чем в ходе переговоров, начатых сегодня, заключил Уитон.Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что слышит призывы ряда стран к переговорам с Россией, но не видит в этом смысла. Зеленский утверждает, что у него с Россией разное видение мира. В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине.Путин неоднократно отмечал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Москва всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет.
https://ria.ru/20230105/germaniya-1843189514.html
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владимир зеленский, украина, россия, джо байден, сша, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Россия, Джо Байден, США, В мире
21:24 05.01.2023
 
"Это неприятно". В США заговорили о финальном решении Вашингтона по Украине

TNI: Вашингтон должен решить судьбу Украины на прямых переговорах с Москвой

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вашингтон больше не может тратить столько сил и внимания на Восточную Европу, а значит пришло время сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы договориться о завершении конфликта, написал в The National Interest экс-советник госдепартамента США при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон.
"Чтобы положить конец конфликту на Украине в ближайшем будущем, Вашингтону придется вести прямые переговоры с Москвой. Чем скорее он это сделает, тем лучше", — говорится в материале.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
19:58
СМИ: правда об Украине открыла глаза немцам
По мнению эксперта, "забота" об украинцах спасла репутацию американского лидера Джо Байдена после унижения в Афганистане. Однако теперь Украина оказалась "в неправильном месте и в неправильное время" — Вашингтону стоит переориентироваться на тихоокеанский регион, считает Уитон.
Сегодня Вашингтону придется действовать в отношении правительства Украины так, как он уже поступил однажды с Вьетнамом. Это "было неприятно", но завершение боевых действий редко бывает приятным процессом, добавил специалист.
В конце концов, американский народ и конгресс рано или поздно устанут от обязательств администрации Байдена перед Киевом и отключат Украину от финансовой помощи. Так, Владимир Зеленский потеряет гораздо больше, чем в ходе переговоров, начатых сегодня, заключил Уитон.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
16:11
Помощник Рейгана посмеялся над планами Киева по захвату Крыма
Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что слышит призывы ряда стран к переговорам с Россией, но не видит в этом смысла. Зеленский утверждает, что у него с Россией разное видение мира. В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине.
Путин неоднократно отмечал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Москва всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет.
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
20:11
СМИ: США хотят повторить "трюк" с Минскими соглашениями
 
Владимир ЗеленскийУкраинаРоссияДжо БайденСШАВ мире
 
 
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