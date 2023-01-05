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США расширят операции по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 05.01.2023
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США расширят операции по борьбе с нелегальной миграцией
США расширят операции по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 05.01.2023
США расширят операции по борьбе с нелегальной миграцией
Американские власти активизируют борьбу с нелегальной миграцией, разместив дополнительные силы на южной границе и расширив практику ускоренных депортаций,... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T19:28
2023-01-05T19:55
сша
в мире
джо байден
никарагуа
гаити
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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Американские власти активизируют борьбу с нелегальной миграцией, разместив дополнительные силы на южной границе и расширив практику ускоренных депортаций, сообщил Белый дом.Администрация представила комплекс мер в преддверии возможной отмены правила, позволявшего немедленно высылать из страны искателей убежища под предлогом борьбы с коронавирусной пандемией."Администрация... объявляет о выделении дополнительных ресурсов для границы и региона, расширении операций против нелегального завоза мигрантов, координации и поддержки для приграничных городов и неправительственных организаций", - говорится в сообщении Белого дома.Министерству внутренней безопасности предписывается немедленно расширить практику ускоренного выдворения лиц, пытающихся въехать в США "без разрешения и законных оснований для пребывания", с пятилетним запретом на повторный въезд.Одновременно американская администрация создает дополнительные возможности для легальной миграции, разрешая въезд в США сроком на два года с разрешением на работу гражданам Никарагуа, Гаити и Кубы в количестве 30 тысяч человек в месяц при условии наличия спонсора и успешного прохождения всех проверок. Такая схема ранее применялась в отношении венесуэльцев и была сочтена в Белом доме успешной.Ожидается, что в воскресенье президент США Джо Байден посетит приграничный город Эль-Пасо, после чего отправится в Мексику на саммит лидеров североамериканских государств.
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сша, в мире, джо байден, никарагуа, гаити
США, В мире, Джо Байден, Никарагуа, Гаити
19:28 05.01.2023 (обновлено: 19:55 05.01.2023)
 
США расширят операции по борьбе с нелегальной миграцией

Власти США активизируют борьбу с нелегальной миграцией, разместив допсилы на южной границе

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Американские власти активизируют борьбу с нелегальной миграцией, разместив дополнительные силы на южной границе и расширив практику ускоренных депортаций, сообщил Белый дом.
Администрация представила комплекс мер в преддверии возможной отмены правила, позволявшего немедленно высылать из страны искателей убежища под предлогом борьбы с коронавирусной пандемией.
"Администрация... объявляет о выделении дополнительных ресурсов для границы и региона, расширении операций против нелегального завоза мигрантов, координации и поддержки для приграничных городов и неправительственных организаций", - говорится в сообщении Белого дома.
Министерству внутренней безопасности предписывается немедленно расширить практику ускоренного выдворения лиц, пытающихся въехать в США "без разрешения и законных оснований для пребывания", с пятилетним запретом на повторный въезд.
Одновременно американская администрация создает дополнительные возможности для легальной миграции, разрешая въезд в США сроком на два года с разрешением на работу гражданам Никарагуа, Гаити и Кубы в количестве 30 тысяч человек в месяц при условии наличия спонсора и успешного прохождения всех проверок. Такая схема ранее применялась в отношении венесуэльцев и была сочтена в Белом доме успешной.
Ожидается, что в воскресенье президент США Джо Байден посетит приграничный город Эль-Пасо, после чего отправится в Мексику на саммит лидеров североамериканских государств.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября 2021, 17:54
Захарова посоветовала США заняться мигрантами на границе с Мексикой
 
СШАВ миреДжо БайденНикарагуаГаити
 
 
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