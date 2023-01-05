https://ria.ru/20230105/ssha-1843187068.html

США расширят операции по борьбе с нелегальной миграцией

США расширят операции по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 05.01.2023

США расширят операции по борьбе с нелегальной миграцией

Американские власти активизируют борьбу с нелегальной миграцией, разместив дополнительные силы на южной границе и расширив практику ускоренных депортаций,... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T19:28

2023-01-05T19:28

2023-01-05T19:55

сша

в мире

джо байден

никарагуа

гаити

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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Американские власти активизируют борьбу с нелегальной миграцией, разместив дополнительные силы на южной границе и расширив практику ускоренных депортаций, сообщил Белый дом.Администрация представила комплекс мер в преддверии возможной отмены правила, позволявшего немедленно высылать из страны искателей убежища под предлогом борьбы с коронавирусной пандемией."Администрация... объявляет о выделении дополнительных ресурсов для границы и региона, расширении операций против нелегального завоза мигрантов, координации и поддержки для приграничных городов и неправительственных организаций", - говорится в сообщении Белого дома.Министерству внутренней безопасности предписывается немедленно расширить практику ускоренного выдворения лиц, пытающихся въехать в США "без разрешения и законных оснований для пребывания", с пятилетним запретом на повторный въезд.Одновременно американская администрация создает дополнительные возможности для легальной миграции, разрешая въезд в США сроком на два года с разрешением на работу гражданам Никарагуа, Гаити и Кубы в количестве 30 тысяч человек в месяц при условии наличия спонсора и успешного прохождения всех проверок. Такая схема ранее применялась в отношении венесуэльцев и была сочтена в Белом доме успешной.Ожидается, что в воскресенье президент США Джо Байден посетит приграничный город Эль-Пасо, после чего отправится в Мексику на саммит лидеров североамериканских государств.

https://ria.ru/20211117/zakharova-1759521671.html

сша

никарагуа

гаити

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, в мире, джо байден, никарагуа, гаити