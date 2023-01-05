02:04 05.01.2023 (обновлено: 07:35 05.01.2023)
В Госдепе объявили о намерении бороться с сотрудничеством России и Ирана
Представитель госдепа Прайс: США будут бороться с военным сотрудничеством России и Ирана
© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США сняли с повестки своих отношений с Ираном восстановление ядерной сделки и поставили в ее главу противодействие военно-техническому сотрудничеству Тегерана с Москвой, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет России беспилотники для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал данные утверждения необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта.
"СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) уже несколько месяцев как нет в повестке. Во главе нашей повестки делать все, что мы можем, чтобы поддержать всеобщие права народа Ирана и противодействовать растущему сотрудничеству в сфере безопасности между Ираном и Россией", - сказал Прайс на брифинге для СМИ.
Президент США Джо Байден ранее признал, что ядерная сделка с Ираном "мертва", но отказался объявлять об этом официально. Официально американские власти продолжают участие в переговорах, призванных восстановить договоренности, от которых отказался президент Дональд Трамп.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны договорились по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа прошлого года направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали ответ Ирана конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.
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