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В Госдепе объявили о намерении бороться с сотрудничеством России и Ирана - РИА Новости, 05.01.2023
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В Госдепе объявили о намерении бороться с сотрудничеством России и Ирана
В Госдепе объявили о намерении бороться с сотрудничеством России и Ирана - РИА Новости, 05.01.2023
В Госдепе объявили о намерении бороться с сотрудничеством России и Ирана
США сняли с повестки своих отношений с Ираном восстановление ядерной сделки и поставили в ее главу противодействие военно-техническому сотрудничеству Тегерана с РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T02:04
2023-01-05T07:35
нед прайс
джо байден
дональд трамп
иран
россия
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США сняли с повестки своих отношений с Ираном восстановление ядерной сделки и поставили в ее главу противодействие военно-техническому сотрудничеству Тегерана с Москвой, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет России беспилотники для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал данные утверждения необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта.Президент США Джо Байден ранее признал, что ядерная сделка с Ираном "мертва", но отказался объявлять об этом официально. Официально американские власти продолжают участие в переговорах, призванных восстановить договоренности, от которых отказался президент Дональд Трамп.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны договорились по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа прошлого года направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали ответ Ирана конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.
https://ria.ru/20221123/pentagon-1833527426.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/ugroza-1803407420.html
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нед прайс, джо байден, дональд трамп, иран, россия, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире
Нед Прайс, Джо Байден, Дональд Трамп, Иран, Россия, США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), В мире
02:04 05.01.2023 (обновлено: 07:35 05.01.2023)
 
В Госдепе объявили о намерении бороться с сотрудничеством России и Ирана

Представитель госдепа Прайс: США будут бороться с военным сотрудничеством России и Ирана

© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США сняли с повестки своих отношений с Ираном восстановление ядерной сделки и поставили в ее главу противодействие военно-техническому сотрудничеству Тегерана с Москвой, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет России беспилотники для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал данные утверждения необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта.
"СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) уже несколько месяцев как нет в повестке. Во главе нашей повестки делать все, что мы можем, чтобы поддержать всеобщие права народа Ирана и противодействовать растущему сотрудничеству в сфере безопасности между Ираном и Россией", - сказал Прайс на брифинге для СМИ.
Президент США Джо Байден ранее признал, что ядерная сделка с Ираном "мертва", но отказался объявлять об этом официально. Официально американские власти продолжают участие в переговорах, призванных восстановить договоренности, от которых отказался президент Дональд Трамп.
Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября 2022, 03:12
В Пентагоне не знают о встрече Ирана и Украины по вопросу беспилотников
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны договорились по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа прошлого года направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали ответ Ирана конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля 2022, 11:57В мире
В Госдуме отреагировали на угрозы Госдепа США в адрес Ирана
 
Нед ПрайсДжо БайденДональд ТрампИранРоссияСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)В мире
 
 
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