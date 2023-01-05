https://ria.ru/20230105/ssha-1843101135.html

В Госдепе объявили о намерении бороться с сотрудничеством России и Ирана

В Госдепе объявили о намерении бороться с сотрудничеством России и Ирана - РИА Новости, 05.01.2023

В Госдепе объявили о намерении бороться с сотрудничеством России и Ирана

США сняли с повестки своих отношений с Ираном восстановление ядерной сделки и поставили в ее главу противодействие военно-техническому сотрудничеству Тегерана с РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T02:04

2023-01-05T02:04

2023-01-05T07:35

нед прайс

джо байден

дональд трамп

иран

россия

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США сняли с повестки своих отношений с Ираном восстановление ядерной сделки и поставили в ее главу противодействие военно-техническому сотрудничеству Тегерана с Москвой, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет России беспилотники для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал данные утверждения необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта.Президент США Джо Байден ранее признал, что ядерная сделка с Ираном "мертва", но отказался объявлять об этом официально. Официально американские власти продолжают участие в переговорах, призванных восстановить договоренности, от которых отказался президент Дональд Трамп.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны договорились по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа прошлого года направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали ответ Ирана конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.

https://ria.ru/20221123/pentagon-1833527426.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/ugroza-1803407420.html

иран

россия

сша

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нед прайс, джо байден, дональд трамп, иран, россия, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире