https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843161251.html

ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении

ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении - РИА Новости, 05.01.2023

ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении

Украинская армия применяет артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир роты российских боевых машин... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T16:01

2023-01-05T16:01

2023-01-05T16:01

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

сватово

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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СВАТОВО, 5 янв - РИА Новости. Украинская армия применяет артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир роты российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Западной группировки войск ВС РФ, выполняющий ряд задач на данном направлении. Ранее собеседник агентства сообщил, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке. Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.

https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html

донбасс

сватово

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донбасс, сватово, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины