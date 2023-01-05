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ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении - РИА Новости, 05.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении
ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении - РИА Новости, 05.01.2023
ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении
Украинская армия применяет артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир роты российских боевых машин... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:01
2023-01-05T16:01
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
сватово
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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СВАТОВО, 5 янв - РИА Новости. Украинская армия применяет артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир роты российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Западной группировки войск ВС РФ, выполняющий ряд задач на данном направлении. Ранее собеседник агентства сообщил, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке. Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
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донбасс
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безопасность, донбасс, сватово, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Сватово, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
16:01 05.01.2023
 
ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении

Российский военный: ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении

© РИА Новости / Андрей КоцСватовский оборонительный рубеж
Сватовский оборонительный рубеж - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Сватовский оборонительный рубеж. Архивное фото
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СВАТОВО, 5 янв - РИА Новости. Украинская армия применяет артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир роты российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Западной группировки войск ВС РФ, выполняющий ряд задач на данном направлении.
Ранее собеседник агентства сообщил, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке.
"В основном работают артиллерией и дронами, так называемыми камикадзе. Летают сюда очень часто… Противник пытается всеми силами нанести удары, но в данный момент у них это не получается, так как мы стоим здесь прочно и плотно", - рассказал военнослужащий.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассСватовоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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