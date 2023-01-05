https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843161251.html
ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении
ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении - РИА Новости, 05.01.2023
ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении
Украинская армия применяет артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир роты российских боевых машин... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T16:01
2023-01-05T16:01
2023-01-05T16:01
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
сватово
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833549540_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_015caf2f707f4587a0679bb9784f9880.jpg
СВАТОВО, 5 янв - РИА Новости. Украинская армия применяет артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир роты российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" Западной группировки войск ВС РФ, выполняющий ряд задач на данном направлении. Ранее собеседник агентства сообщил, что российская авиация нанесла массированный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке. Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.
https://ria.ru/20230103/moroz-1838855959.html
донбасс
сватово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833549540_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a69da4c7f486525a1e884297de5f16da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донбасс, сватово, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Сватово, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении
Российский военный: ВСУ применяют артиллерию и дроны-камикадзе на Сватовском направлении