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Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и пять ракет HIMARS - РИА Новости, 05.01.2023
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Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и пять ракет HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и пять ракет HIMARS - РИА Новости, 05.01.2023
Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и пять ракет HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, 5 снарядов РСЗО HIMARS, а также 4 ракеты HARM, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T14:21
2023-01-05T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, 5 снарядов РСЗО HIMARS, а также 4 ракеты HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "За сутки уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Николаевка, Волноваха, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха Херсонской области и Мелитополь Запорожской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки были перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM в ЛНР и Херсонской области. Всего с начала проведения СВО российской армией были уничтожены 359 украинских самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7422 танка и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7937 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:21 05.01.2023 (обновлено: 14:25 05.01.2023)
 
Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и пять ракет HIMARS

Минобороны России: ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и пять ракет HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Бук в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, 5 снарядов РСЗО HIMARS, а также 4 ракеты HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"За сутки уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Николаевка, Волноваха, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха Херсонской области и Мелитополь Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки были перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM в ЛНР и Херсонской области.
Всего с начала проведения СВО российской армией были уничтожены 359 украинских самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7422 танка и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7937 единиц специальной военной автомобильной техники.
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