https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1843148537.html

Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и пять ракет HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и пять ракет HIMARS - РИА Новости, 05.01.2023

Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и пять ракет HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, 5 снарядов РСЗО HIMARS, а также 4 ракеты HARM, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T14:21

2023-01-05T14:21

2023-01-05T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, 5 снарядов РСЗО HIMARS, а также 4 ракеты HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "За сутки уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Николаевка, Волноваха, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха Херсонской области и Мелитополь Запорожской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки были перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM в ЛНР и Херсонской области. Всего с начала проведения СВО российской армией были уничтожены 359 украинских самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7422 танка и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7937 единиц специальной военной автомобильной техники.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф