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Кадыров: более девяти тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа
Кадыров: более девяти тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа - РИА Новости, 05.01.2023
Кадыров: более девяти тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа
Более 9 тысяч бойцов прошли обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе с начала спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:09
2023-01-05T23:09
2023-01-05T23:09
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
гудермес
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ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. Более 9 тысяч бойцов прошли обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе с начала спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Российский университет спецназа за время проведения специальной военной операции стал своего рода магнитом, который притягивает к себе настоящих патриотов Отечества... На сегодняшний день в учебном центре уже прошли обучение свыше 9000 бойцов, и это далеко не предел всех возможностей", - написал Кадыров в телеграм-канале. Он добавил, что в университете спецназа созданы лучшие условия для подготовки добровольцев, а процесс обучения постоянно совершенствуется на основе полученного опыта.
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безопасность, рамзан кадыров, гудермес, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Гудермес, Украина
Кадыров: более девяти тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа
Кадыров: более девяти тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа в Гудермесе