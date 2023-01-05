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Кадыров: более девяти тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа - РИА Новости, 05.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230105/spetsnaz-1843206168.html
Кадыров: более девяти тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа
Кадыров: более девяти тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа - РИА Новости, 05.01.2023
Кадыров: более девяти тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа
Более 9 тысяч бойцов прошли обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе с начала спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:09
2023-01-05T23:09
специальная военная операция на украине
безопасность
рамзан кадыров
гудермес
украина
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ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. Более 9 тысяч бойцов прошли обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе с начала спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Российский университет спецназа за время проведения специальной военной операции стал своего рода магнитом, который притягивает к себе настоящих патриотов Отечества... На сегодняшний день в учебном центре уже прошли обучение свыше 9000 бойцов, и это далеко не предел всех возможностей", - написал Кадыров в телеграм-канале. Он добавил, что в университете спецназа созданы лучшие условия для подготовки добровольцев, а процесс обучения постоянно совершенствуется на основе полученного опыта.
https://ria.ru/20221229/obmen-1842336941.html
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безопасность, рамзан кадыров, гудермес, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рамзан Кадыров, Гудермес, Украина
23:09 05.01.2023
 
Кадыров: более девяти тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа

Кадыров: более девяти тысяч бойцов прошли обучение в университете спецназа в Гудермесе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. Более 9 тысяч бойцов прошли обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе с начала спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Российский университет спецназа за время проведения специальной военной операции стал своего рода магнитом, который притягивает к себе настоящих патриотов Отечества... На сегодняшний день в учебном центре уже прошли обучение свыше 9000 бойцов, и это далеко не предел всех возможностей", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Он добавил, что в университете спецназа созданы лучшие условия для подготовки добровольцев, а процесс обучения постоянно совершенствуется на основе полученного опыта.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРамзан КадыровГудермесУкраина
 
 
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