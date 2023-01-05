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В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 05.01.2023
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Туризм
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В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 05.01.2023
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Сход лавин прогнозируется в горах Сочи на высоте свыше 1,5 тысяч метров до субботы, 7 января, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T13:14
2023-01-05T13:14
туризм
новости - туризм
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 5 янв – РИА Новости. Сход лавин прогнозируется в горах Сочи на высоте свыше 1,5 тысяч метров до субботы, 7 января, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. "По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.) на период от 12 часов 06.01.2023г. до 07.01.2023 г. в горах Сочи выше 1,5 тысяч метров над уровнем моря, лавиноопасно", - говорится в сообщении. Спасатели не рекомендуют выходить в горы во время снегопада, находясь там, необходимо следить за изменениями погоды и избегать крутых склонов.
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сочи
россия
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новости - туризм, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:14 05.01.2023
 
В Сочи объявили штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение в Сочи из-за возможности схода лавин в горах

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 янв – РИА Новости. Сход лавин прогнозируется в горах Сочи на высоте свыше 1,5 тысяч метров до субботы, 7 января, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.) на период от 12 часов 06.01.2023г. до 07.01.2023 г. в горах Сочи выше 1,5 тысяч метров над уровнем моря, лавиноопасно", - говорится в сообщении.
Спасатели не рекомендуют выходить в горы во время снегопада, находясь там, необходимо следить за изменениями погоды и избегать крутых склонов.
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