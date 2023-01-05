https://ria.ru/20230105/sochi-1843140754.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 05.01.2023

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Сход лавин прогнозируется в горах Сочи на высоте свыше 1,5 тысяч метров до субботы, 7 января, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T13:14

2023-01-05T13:14

2023-01-05T13:14

туризм

новости - туризм

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 5 янв – РИА Новости. Сход лавин прогнозируется в горах Сочи на высоте свыше 1,5 тысяч метров до субботы, 7 января, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. "По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.) на период от 12 часов 06.01.2023г. до 07.01.2023 г. в горах Сочи выше 1,5 тысяч метров над уровнем моря, лавиноопасно", - говорится в сообщении. Спасатели не рекомендуют выходить в горы во время снегопада, находясь там, необходимо следить за изменениями погоды и избегать крутых склонов.

https://ria.ru/20230101/turizm-1842686413.html

сочи

россия

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)