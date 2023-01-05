https://ria.ru/20230105/sochi-1843140754.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 05.01.2023
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Сход лавин прогнозируется в горах Сочи на высоте свыше 1,5 тысяч метров до субботы, 7 января, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T13:14
2023-01-05T13:14
2023-01-05T13:14
туризм
новости - туризм
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772233905_0:93:3072:1820_1920x0_80_0_0_0e5c4ee3678d78ac89858266579c9af4.jpg
СОЧИ, 5 янв – РИА Новости. Сход лавин прогнозируется в горах Сочи на высоте свыше 1,5 тысяч метров до субботы, 7 января, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. "По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.) на период от 12 часов 06.01.2023г. до 07.01.2023 г. в горах Сочи выше 1,5 тысяч метров над уровнем моря, лавиноопасно", - говорится в сообщении. Спасатели не рекомендуют выходить в горы во время снегопада, находясь там, необходимо следить за изменениями погоды и избегать крутых склонов.
https://ria.ru/20230101/turizm-1842686413.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772233905_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9a708c502f05764d418b14869ea3c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи объявили штормовое предупреждение
МЧС объявило штормовое предупреждение в Сочи из-за возможности схода лавин в горах