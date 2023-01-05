https://ria.ru/20230105/shturm-1843182219.html
В Донбассе рассказали о штурме переименованного Украиной поселка Нью-Йорк
В Донбассе рассказали о штурме переименованного Украиной поселка Нью-Йорк - РИА Новости, 05.01.2023
В Донбассе рассказали о штурме переименованного Украиной поселка Нью-Йорк
Союзные силы в ДНР продолжают штурм поселка городского типа Новгородское, переименованное киевскими властями в Нью-Йорк, активно применяя артиллерию, передает... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T18:43
2023-01-05T18:43
2023-01-05T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
ольга качура
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Союзные силы в ДНР продолжают штурм поселка городского типа Новгородское, переименованное киевскими властями в Нью-Йорк, активно применяя артиллерию, передает корреспондент РИА Новости. Артиллеристы гаубичного расчета показали корреспонденту агентства боевую работу, рассказали об актуальных целях на направлении огня и собственной мотивации. "Поражаем ВОПы (взводные опорные пункты), окопы, блиндажи, периодически попадаем по пикапам, на которых они повадились возить подкрепление, боеприпасы… тоже хорошо горят", - рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Злой". "Злой" воюет уже больше восьми лет, с осени 2014 года. По его словам, быть "богом войны" (так военные называют артиллерию - ред.) приятно, так как основная роль, на его взгляд, в этом конфликте отведена именно артиллерийскому противостоянию. "В своё время, когда учился в школе, университете, у меня было хорошо с математикой. И я считал, что наибольшую пользу смогу принести в артиллерии… Приглашаем смелых, активных, так как современная война требует инициативы, в том числе и низовой - сержантов, взводных офицеров. Поэтому всех умных, молодых, красивых, смелых приглашаем к нам", - добавил он. Свой боевой путь командир начинал с реактивного дивизиона Ольги Качуры (позывной "Корса"). Она стояла у истоков создания народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 "Град" в Горловке, воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Погибла 3 августа 2022 года в результате артобстрела. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил ей звание героя ДНР (посмертно), на следующий день президент Владимир Путин - звание Героя России.
https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1840484671.html
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в мире, ольга качура, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ольга Качура, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Украина
18:43 05.01.2023 (обновлено: 19:40 05.01.2023)
В Донбассе рассказали о штурме переименованного Украиной поселка Нью-Йорк
В Донбассе рассказали о штурме с артиллерией переименованного Украиной поселка Нью-Йорк
ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Союзные силы в ДНР продолжают штурм поселка городского типа Новгородское, переименованное киевскими властями в Нью-Йорк, активно применяя артиллерию, передает корреспондент РИА Новости.
Артиллеристы гаубичного расчета показали корреспонденту агентства боевую работу, рассказали об актуальных целях на направлении огня и собственной мотивации.
"Поражаем ВОПы (взводные опорные пункты), окопы, блиндажи, периодически попадаем по пикапам, на которых они повадились возить подкрепление, боеприпасы… тоже хорошо горят", - рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Злой".
"Злой" воюет уже больше восьми лет, с осени 2014 года. По его словам, быть "богом войны" (так военные называют артиллерию - ред.) приятно, так как основная роль, на его взгляд, в этом конфликте отведена именно артиллерийскому противостоянию.
"В своё время, когда учился в школе, университете, у меня было хорошо с математикой. И я считал, что наибольшую пользу смогу принести в артиллерии… Приглашаем смелых, активных, так как современная война требует инициативы, в том числе и низовой - сержантов, взводных офицеров. Поэтому всех умных, молодых, красивых, смелых приглашаем к нам", - добавил он.
Свой боевой путь командир начинал с реактивного дивизиона Ольги Качуры
(позывной "Корса"). Она стояла у истоков создания народной милиции ДНР
в 2014 году. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 "Град" в Горловке
, воевала в Иловайске
, Дебальцево
, Углегорске
, Мариновке, Авдеевке
. Погибла 3 августа 2022 года в результате артобстрела. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин
присвоил ей звание героя ДНР (посмертно), на следующий день президент Владимир Путин
- звание Героя России
.