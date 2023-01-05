https://ria.ru/20230105/shturm-1843182219.html

В Донбассе рассказали о штурме переименованного Украиной поселка Нью-Йорк

В Донбассе рассказали о штурме переименованного Украиной поселка Нью-Йорк - РИА Новости, 05.01.2023

В Донбассе рассказали о штурме переименованного Украиной поселка Нью-Йорк

Союзные силы в ДНР продолжают штурм поселка городского типа Новгородское, переименованное киевскими властями в Нью-Йорк, активно применяя артиллерию, передает... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T18:43

2023-01-05T18:43

2023-01-05T19:40

специальная военная операция на украине

в мире

ольга качура

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

донбасс

украина

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ДОНЕЦК, 5 янв - РИА Новости. Союзные силы в ДНР продолжают штурм поселка городского типа Новгородское, переименованное киевскими властями в Нью-Йорк, активно применяя артиллерию, передает корреспондент РИА Новости. Артиллеристы гаубичного расчета показали корреспонденту агентства боевую работу, рассказали об актуальных целях на направлении огня и собственной мотивации. "Поражаем ВОПы (взводные опорные пункты), окопы, блиндажи, периодически попадаем по пикапам, на которых они повадились возить подкрепление, боеприпасы… тоже хорошо горят", - рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Злой". "Злой" воюет уже больше восьми лет, с осени 2014 года. По его словам, быть "богом войны" (так военные называют артиллерию - ред.) приятно, так как основная роль, на его взгляд, в этом конфликте отведена именно артиллерийскому противостоянию. "В своё время, когда учился в школе, университете, у меня было хорошо с математикой. И я считал, что наибольшую пользу смогу принести в артиллерии… Приглашаем смелых, активных, так как современная война требует инициативы, в том числе и низовой - сержантов, взводных офицеров. Поэтому всех умных, молодых, красивых, смелых приглашаем к нам", - добавил он. Свой боевой путь командир начинал с реактивного дивизиона Ольги Качуры (позывной "Корса"). Она стояла у истоков создания народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 "Град" в Горловке, воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Погибла 3 августа 2022 года в результате артобстрела. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил ей звание героя ДНР (посмертно), на следующий день президент Владимир Путин - звание Героя России.

https://ria.ru/20230105/spetsoperatsiya-1840484671.html

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в мире, ольга качура, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, донбасс, украина