https://ria.ru/20230105/shtraf-1843205593.html

"Дождь"* заплатил десять тысяч евро Национальному совету Латвии по СМИ

"Дождь"* заплатил десять тысяч евро Национальному совету Латвии по СМИ - РИА Новости, 05.01.2023

"Дождь"* заплатил десять тысяч евро Национальному совету Латвии по СМИ

Телеканал "Дождь"* заплатил Национальному совету Латвии по СМИ штраф в размере 10 тысяч евро, сообщает портал tv3.lv. РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T23:03

2023-01-05T23:03

2023-01-05T23:03

в мире

латвия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_99af9ab5ea1b742bfe890e645b5e55b2.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* заплатил Национальному совету Латвии по СМИ штраф в размере 10 тысяч евро, сообщает портал tv3.lv. Ранее глава Нацсовета Иварс Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ. "Они заплатили штраф в размере 10 тысяч евро", - приводит портал слова Аболиньша. Однако отмечается, что "Дождь"* обжаловал наложенный Нацсоветом штраф в 4 тысячи евро за непредоставление аудиодорожки на латышском языке. Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20221219/dozhd-1839839238.html

https://ria.ru/20221208/dozhd-1837296892.html

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, россия