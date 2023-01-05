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"Дождь"* заплатил десять тысяч евро Национальному совету Латвии по СМИ - РИА Новости, 05.01.2023
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"Дождь"* заплатил десять тысяч евро Национальному совету Латвии по СМИ
"Дождь"* заплатил десять тысяч евро Национальному совету Латвии по СМИ - РИА Новости, 05.01.2023
"Дождь"* заплатил десять тысяч евро Национальному совету Латвии по СМИ
Телеканал "Дождь"* заплатил Национальному совету Латвии по СМИ штраф в размере 10 тысяч евро, сообщает портал tv3.lv. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:03
2023-01-05T23:03
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* заплатил Национальному совету Латвии по СМИ штраф в размере 10 тысяч евро, сообщает портал tv3.lv. Ранее глава Нацсовета Иварс Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ. "Они заплатили штраф в размере 10 тысяч евро", - приводит портал слова Аболиньша. Однако отмечается, что "Дождь"* обжаловал наложенный Нацсоветом штраф в 4 тысячи евро за непредоставление аудиодорожки на латышском языке. Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20221219/dozhd-1839839238.html
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в мире, латвия, россия
В мире, Латвия, Россия
23:03 05.01.2023
 
"Дождь"* заплатил десять тысяч евро Национальному совету Латвии по СМИ

Tv3.lv: "Дождь" заплатил десять тысяч евро штрафа Национальному совету Латвии по СМИ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала "Дождь"*
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип телеканала "Дождь"*. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* заплатил Национальному совету Латвии по СМИ штраф в размере 10 тысяч евро, сообщает портал tv3.lv.
Ранее глава Нацсовета Иварс Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ.
Логотип телеканала Дождь - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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Почти половина латвийцев поддержала лишение "Дождя"* лицензии
"Они заплатили штраф в размере 10 тысяч евро", - приводит портал слова Аболиньша. Однако отмечается, что "Дождь"* обжаловал наложенный Нацсоветом штраф в 4 тысячи евро за непредоставление аудиодорожки на латышском языке.
Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку".
Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
Генеральный директор телеканала Дождь (СМИ-иноагент) Наталья Синдеева (физлицо-иноагент) - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 17:43Медиавойны
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