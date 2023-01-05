https://ria.ru/20230105/shtraf-1843205593.html
"Дождь"* заплатил десять тысяч евро Национальному совету Латвии по СМИ
"Дождь"* заплатил десять тысяч евро Национальному совету Латвии по СМИ - РИА Новости, 05.01.2023
"Дождь"* заплатил десять тысяч евро Национальному совету Латвии по СМИ
Телеканал "Дождь"* заплатил Национальному совету Латвии по СМИ штраф в размере 10 тысяч евро, сообщает портал tv3.lv. РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T23:03
2023-01-05T23:03
2023-01-05T23:03
в мире
латвия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_99af9ab5ea1b742bfe890e645b5e55b2.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* заплатил Национальному совету Латвии по СМИ штраф в размере 10 тысяч евро, сообщает портал tv3.lv. Ранее глава Нацсовета Иварс Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ. "Они заплатили штраф в размере 10 тысяч евро", - приводит портал слова Аболиньша. Однако отмечается, что "Дождь"* обжаловал наложенный Нацсоветом штраф в 4 тысячи евро за непредоставление аудиодорожки на латышском языке. Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20221219/dozhd-1839839238.html
https://ria.ru/20221208/dozhd-1837296892.html
латвия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_07875a4445968bf7dbc73ecfea0313f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия
"Дождь"* заплатил десять тысяч евро Национальному совету Латвии по СМИ
Tv3.lv: "Дождь" заплатил десять тысяч евро штрафа Национальному совету Латвии по СМИ
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* заплатил Национальному совету Латвии по СМИ штраф в размере 10 тысяч евро, сообщает портал tv3.lv.
Ранее глава Нацсовета Иварс Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ.
"Они заплатили штраф в размере 10 тысяч евро", - приводит портал слова Аболиньша. Однако отмечается, что "Дождь"* обжаловал наложенный Нацсоветом штраф в 4 тысячи евро за непредоставление аудиодорожки на латышском языке.
Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку".
Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.