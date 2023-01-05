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В ШОС заявили о необходимости укреплять сотрудничество с АСЕАН
В ШОС заявили о необходимости укреплять сотрудничество с АСЕАН - РИА Новости, 05.01.2023
В ШОС заявили о необходимости укреплять сотрудничество с АСЕАН
На фоне развязывания конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе нужно укреплять сотрудничество Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН, заявил в... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T06:09
2023-01-05T06:09
2023-01-05T07:53
чжан мин
шос
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ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. На фоне развязывания конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе нужно укреплять сотрудничество Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Он отметил, что "две организации имеют общие интересы и большие возможности для сотрудничества в области безопасности, борьбы с новыми угрозами и вызовами, реагирования на изменение климата, а также в сфере инвестиций, торговли, науки и техники, использования природных ресурсов". "В настоящее время есть те, кто занимается блоковой конфронтацией и разрывом связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на этом фоне укрепление сотрудничества ШОС и АСЕАН является еще более своевременным и необходимым", - указал он.
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чжан мин, шос
06:09 05.01.2023 (обновлено: 07:53 05.01.2023)
В ШОС заявили о необходимости укреплять сотрудничество с АСЕАН
Генсек Мин: на фоне конфронтации в АТР нужно укреплять сотрудничество ШОС и АСЕАН
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. На фоне развязывания конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе нужно укреплять сотрудничество Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
"В ноябре прошлого года я принял участие в серии саммитов АСЕАН. Шанхайская организация сотрудничества и АСЕАН соседствуют друг с другом, имеют одинаковые или схожие культурные традиции и ценности", - заявил Чжан Мин.
Он отметил, что "две организации имеют общие интересы и большие возможности для сотрудничества в области безопасности, борьбы с новыми угрозами и вызовами, реагирования на изменение климата, а также в сфере инвестиций, торговли, науки и техники, использования природных ресурсов".
"В настоящее время есть те, кто занимается блоковой конфронтацией и разрывом связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на этом фоне укрепление сотрудничества ШОС и АСЕАН является еще более своевременным и необходимым", - указал он.