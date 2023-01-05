https://ria.ru/20230105/shos-1843106432.html

В ШОС заявили о необходимости укреплять сотрудничество с АСЕАН

В ШОС заявили о необходимости укреплять сотрудничество с АСЕАН - РИА Новости, 05.01.2023

В ШОС заявили о необходимости укреплять сотрудничество с АСЕАН

На фоне развязывания конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе нужно укреплять сотрудничество Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН, заявил в... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T06:09

2023-01-05T06:09

2023-01-05T07:53

чжан мин

шос

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ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. На фоне развязывания конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе нужно укреплять сотрудничество Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Он отметил, что "две организации имеют общие интересы и большие возможности для сотрудничества в области безопасности, борьбы с новыми угрозами и вызовами, реагирования на изменение климата, а также в сфере инвестиций, торговли, науки и техники, использования природных ресурсов". "В настоящее время есть те, кто занимается блоковой конфронтацией и разрывом связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на этом фоне укрепление сотрудничества ШОС и АСЕАН является еще более своевременным и необходимым", - указал он.

https://ria.ru/20221128/koordinatsiya-1834691107.html

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2023

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чжан мин, шос