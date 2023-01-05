https://ria.ru/20230105/shos-1843103152.html

В ШОС заявили о приверженности принципу неприсоединения к блокам

В ШОС заявили о приверженности принципу неприсоединения к блокам - РИА Новости, 05.01.2023

В ШОС заявили о приверженности принципу неприсоединения к блокам

Шанхайская организация сотрудничества твердо придерживается принципа неприсоединения к блокам и не нацеливается на третьи стороны, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T04:04

2023-01-05T04:04

2023-01-05T06:03

в мире

чжан мин

азия

шос

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ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества твердо придерживается принципа неприсоединения к блокам и не нацеливается на третьи стороны, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Отвечая на вопрос о том, сможет ли ШОС постепенно стать региональным объединением, которое будет иметь больше влияния и сторонников в Азии, чем возглавляемые США альянсы, генсек указал, что, "если говорить о "сравнении" и "конкуренции", то ШОС "сравнивает" и "соревнуется" лишь сама с собой". "Мы должны стремиться к тому, чтоб регион был безопаснее, чем раньше, к тому, чтобы наши народы жили лучше, и к тому, чтобы наше сотрудничество становилось глубже, шире и прочнее. Еще раз хочу сказать, что ШОС открыта для сотрудничества со всеми странами и региональными организациями", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230105/shos-1843102580.html

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в мире, чжан мин, азия, шос, сша