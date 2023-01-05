https://ria.ru/20230105/shos-1843103152.html
В ШОС заявили о приверженности принципу неприсоединения к блокам
В ШОС заявили о приверженности принципу неприсоединения к блокам - РИА Новости, 05.01.2023
В ШОС заявили о приверженности принципу неприсоединения к блокам
Шанхайская организация сотрудничества твердо придерживается принципа неприсоединения к блокам и не нацеливается на третьи стороны, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T04:04
2023-01-05T04:04
2023-01-05T06:03
в мире
чжан мин
азия
шос
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806866316_0:132:2941:1786_1920x0_80_0_0_87f462ca400bc973728a5ff3b7524098.jpg
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества твердо придерживается принципа неприсоединения к блокам и не нацеливается на третьи стороны, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Отвечая на вопрос о том, сможет ли ШОС постепенно стать региональным объединением, которое будет иметь больше влияния и сторонников в Азии, чем возглавляемые США альянсы, генсек указал, что, "если говорить о "сравнении" и "конкуренции", то ШОС "сравнивает" и "соревнуется" лишь сама с собой". "Мы должны стремиться к тому, чтоб регион был безопаснее, чем раньше, к тому, чтобы наши народы жили лучше, и к тому, чтобы наше сотрудничество становилось глубже, шире и прочнее. Еще раз хочу сказать, что ШОС открыта для сотрудничества со всеми странами и региональными организациями", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230105/shos-1843102580.html
азия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806866316_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_783ed913c6ee631a35db8cd337ffa94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чжан мин, азия, шос, сша
В мире, Чжан Мин, Азия, ШОС, США
04:04 05.01.2023 (обновлено: 06:03 05.01.2023)
В ШОС заявили о приверженности принципу неприсоединения к блокам
Глава ШОС Мин: организация твердо придерживается принципа неприсоединения к блокам