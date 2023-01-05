Рейтинг@Mail.ru
В ШОС заявили о приверженности принципу неприсоединения к блокам - РИА Новости, 05.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230105/shos-1843103152.html
В ШОС заявили о приверженности принципу неприсоединения к блокам
В ШОС заявили о приверженности принципу неприсоединения к блокам - РИА Новости, 05.01.2023
В ШОС заявили о приверженности принципу неприсоединения к блокам
Шанхайская организация сотрудничества твердо придерживается принципа неприсоединения к блокам и не нацеливается на третьи стороны, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T04:04
2023-01-05T06:03
в мире
чжан мин
азия
шос
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806866316_0:132:2941:1786_1920x0_80_0_0_87f462ca400bc973728a5ff3b7524098.jpg
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества твердо придерживается принципа неприсоединения к блокам и не нацеливается на третьи стороны, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Отвечая на вопрос о том, сможет ли ШОС постепенно стать региональным объединением, которое будет иметь больше влияния и сторонников в Азии, чем возглавляемые США альянсы, генсек указал, что, "если говорить о "сравнении" и "конкуренции", то ШОС "сравнивает" и "соревнуется" лишь сама с собой". "Мы должны стремиться к тому, чтоб регион был безопаснее, чем раньше, к тому, чтобы наши народы жили лучше, и к тому, чтобы наше сотрудничество становилось глубже, шире и прочнее. Еще раз хочу сказать, что ШОС открыта для сотрудничества со всеми странами и региональными организациями", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230105/shos-1843102580.html
азия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806866316_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_783ed913c6ee631a35db8cd337ffa94e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чжан мин, азия, шос, сша
В мире, Чжан Мин, Азия, ШОС, США
04:04 05.01.2023 (обновлено: 06:03 05.01.2023)
 
В ШОС заявили о приверженности принципу неприсоединения к блокам

Глава ШОС Мин: организация твердо придерживается принципа неприсоединения к блокам

© Sputnik / Зафар Халилов / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ШОС Чжан Мин на форуме глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин на форуме глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Sputnik / Зафар Халилов
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин на форуме глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества твердо придерживается принципа неприсоединения к блокам и не нацеливается на третьи стороны, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
"Вне зависимости от международных изменений и расширения "круга друзей" ШОС, мы всегда помним, что мы - организация сотрудничества и твердо придерживаемся принципа неприсоединения к блокам и не нацеливаемся на третьи стороны", - заявил Чжан Мин.
Отвечая на вопрос о том, сможет ли ШОС постепенно стать региональным объединением, которое будет иметь больше влияния и сторонников в Азии, чем возглавляемые США альянсы, генсек указал, что, "если говорить о "сравнении" и "конкуренции", то ШОС "сравнивает" и "соревнуется" лишь сама с собой".
"Мы должны стремиться к тому, чтоб регион был безопаснее, чем раньше, к тому, чтобы наши народы жили лучше, и к тому, чтобы наше сотрудничество становилось глубже, шире и прочнее. Еще раз хочу сказать, что ШОС открыта для сотрудничества со всеми странами и региональными организациями", - подчеркнул он.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
03:19
В ШОС объявили о готовности создать условия для решения украинского кризиса
 
В миреЧжан МинАзияШОССША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала