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В ШОС объявили о готовности создать условия для решения украинского кризиса - РИА Новости, 05.01.2023
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В ШОС объявили о готовности создать условия для решения украинского кризиса
В ШОС объявили о готовности создать условия для решения украинского кризиса - РИА Новости, 05.01.2023
В ШОС объявили о готовности создать условия для решения украинского кризиса
Страны Шанхайской организации сотрудничества готовы создавать благоприятные условия для решения украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 05.01.2023
2023-01-05T03:19
2023-01-05T15:03
в мире
чжан мин
украина
шос
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ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества готовы создавать благоприятные условия для решения украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.Как подчеркнул Чжан Мин, "после начала украинского конфликта ШОС уделяла ему пристальное внимание и поддерживала соответствующие страны в том, чтобы они, ориентируясь на общую ситуацию в регионе, продолжали работать над устранением разногласий, двигались навстречу друг другу в направлении поиска общих интересов, достигли мира и урегулировали конфликт мирными, политическими и дипломатическими средствами".Генсек отметил, что многие государства — члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между странами, "надлежащего урегулирования и решения проблемы". "Также они продолжают прилагать собственные усилия для преодоления гуманитарного кризиса на Украине", — добавил Чжан Мин.В МИД России ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. При этом в Кремле выразили согласие с мнением Запада о том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир. Однако в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
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в мире, чжан мин, украина, шос
В мире, Чжан Мин, Украина, ШОС
03:19 05.01.2023 (обновлено: 15:03 05.01.2023)
 
В ШОС объявили о готовности создать условия для решения украинского кризиса

Глава ШОС Мин: страны готовы создавать условия для надлежащего решения украинского кризиса

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран — участниц ШОС. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества готовы создавать благоприятные условия для решения украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

"Государства — члены ШОС объединяются на основе общих ценностей и разделяют одинаковые или близкие позиции по многим важным международным и региональным вопросам", — сказал он.

Как подчеркнул Чжан Мин, "после начала украинского конфликта ШОС уделяла ему пристальное внимание и поддерживала соответствующие страны в том, чтобы они, ориентируясь на общую ситуацию в регионе, продолжали работать над устранением разногласий, двигались навстречу друг другу в направлении поиска общих интересов, достигли мира и урегулировали конфликт мирными, политическими и дипломатическими средствами".
Генсек отметил, что многие государства — члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между странами, "надлежащего урегулирования и решения проблемы". "Также они продолжают прилагать собственные усилия для преодоления гуманитарного кризиса на Украине", — добавил Чжан Мин.
В МИД России ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. При этом в Кремле выразили согласие с мнением Запада о том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир. Однако в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
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