https://ria.ru/20230105/shos-1843102580.html

В ШОС объявили о готовности создать условия для решения украинского кризиса

В ШОС объявили о готовности создать условия для решения украинского кризиса - РИА Новости, 05.01.2023

В ШОС объявили о готовности создать условия для решения украинского кризиса

Страны Шанхайской организации сотрудничества готовы создавать благоприятные условия для решения украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T03:19

2023-01-05T03:19

2023-01-05T15:03

в мире

чжан мин

украина

шос

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ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества готовы создавать благоприятные условия для решения украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.Как подчеркнул Чжан Мин, "после начала украинского конфликта ШОС уделяла ему пристальное внимание и поддерживала соответствующие страны в том, чтобы они, ориентируясь на общую ситуацию в регионе, продолжали работать над устранением разногласий, двигались навстречу друг другу в направлении поиска общих интересов, достигли мира и урегулировали конфликт мирными, политическими и дипломатическими средствами".Генсек отметил, что многие государства — члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между странами, "надлежащего урегулирования и решения проблемы". "Также они продолжают прилагать собственные усилия для преодоления гуманитарного кризиса на Украине", — добавил Чжан Мин.В МИД России ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. При этом в Кремле выразили согласие с мнением Запада о том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир. Однако в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.

https://ria.ru/20221215/belorussiya-1838765017.html

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в мире, чжан мин, украина, шос