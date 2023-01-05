05:38 05.01.2023 (обновлено: 05:42 05.01.2023)
Французский экспат раскрыл правду о влиянии санкций на жизнь россиян
Французский экспат заявил о ничтожном влиянии западных санкций на жизнь россиян
Магазин ушедшей компании "Икеа" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Французский экспат Александр, на протяжении 20 лет живущий и работающий в России, рассказал, что большая часть россиян не испытывает какого-либо дефицита и не ощущает санкций, своими впечатлениями он поделился в беседе с телерадиокомпанией RTL.
“Что касается продуктов питания, 85% населения России потребляет местные продукты, поэтому ни в чем не испытывает недостатка. Средний класс и жители крупных городов немного изменили свою структуру потребления. У нас есть белорусское фуа-гра, привезенное из Франции. Косметическая продукция поставляется из Дубая и Южной Кореи. В целом мы находим практически все", - сообщил француз.
Что касается экономики, то санкции сегодня не оказали никакого эффекта в силу размера страны, пояснил он. Азиатские компании, большая часть которых осталась в России, заняли свою долю рынка. Бизнес из Турции и ОАЭ также возвращается в Россию. Кроме того, место европейских компаний занимают местные. "Такая ситуация смягчает политику западных санкций" – отметил Александр.
Экспат добавил, что хотя крупные компании, такие как McDonald's и IKEA, прекратили свою деятельность в России, многие продолжают платить сотрудникам зарплату. "Отечественные работодатели, в свою очередь, берут на себя управление над предприятиями ушедших фирм, меняя название и сохраняя персонал. Поэтому безработица не так сильно выросла, ее уровень составляет около четырех процентов", – заключил экспат.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо. В России не раз заявляли, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.
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