https://ria.ru/20230105/sanktsii-1843105175.html

Французский экспат раскрыл правду о влиянии санкций на жизнь россиян

Французский экспат раскрыл правду о влиянии санкций на жизнь россиян - РИА Новости, 05.01.2023

Французский экспат раскрыл правду о влиянии санкций на жизнь россиян

Французский экспат Александр, на протяжении 20 лет живущий и работающий в России, рассказал, что большая часть россиян не испытывает какого-либо дефицита и не... РИА Новости, 05.01.2023

2023-01-05T05:38

2023-01-05T05:38

2023-01-05T05:42

владимир путин

россия

европа

франция

mcdonald's corporation

ikea international group

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Французский экспат Александр, на протяжении 20 лет живущий и работающий в России, рассказал, что большая часть россиян не испытывает какого-либо дефицита и не ощущает санкций, своими впечатлениями он поделился в беседе с телерадиокомпанией RTL.“Что касается продуктов питания, 85% населения России потребляет местные продукты, поэтому ни в чем не испытывает недостатка. Средний класс и жители крупных городов немного изменили свою структуру потребления. У нас есть белорусское фуа-гра, привезенное из Франции. Косметическая продукция поставляется из Дубая и Южной Кореи. В целом мы находим практически все", - сообщил француз.Что касается экономики, то санкции сегодня не оказали никакого эффекта в силу размера страны, пояснил он. Азиатские компании, большая часть которых осталась в России, заняли свою долю рынка. Бизнес из Турции и ОАЭ также возвращается в Россию. Кроме того, место европейских компаний занимают местные. "Такая ситуация смягчает политику западных санкций" – отметил Александр.Экспат добавил, что хотя крупные компании, такие как McDonald's и IKEA, прекратили свою деятельность в России, многие продолжают платить сотрудникам зарплату. "Отечественные работодатели, в свою очередь, берут на себя управление над предприятиями ушедших фирм, меняя название и сохраняя персонал. Поэтому безработица не так сильно выросла, ее уровень составляет около четырех процентов", – заключил экспат.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо. В России не раз заявляли, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230104/sanktsii-1843005722.html

https://ria.ru/20221225/roskosh-1841164107.html

россия

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владимир путин, россия, европа, франция, mcdonald's corporation, ikea international group, санкции в отношении россии, экономика